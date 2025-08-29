Tömegbalesetek az M5-ösön, mentőhelikopter érkezett, óriási a torlódás

Kamion és három személyautó ütközött össze péntek dél előtt az M5-ös autópályán Budapest felé, Lajosmizsénél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. A főváros felé áll a forgalom.

A járművekben tizenegyen utaztak. A tájékoztatás szerint mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát.

Az Útinform azt közölte: Budapest felé áll a forgalom, aki teheti - Lajosmizse és Örkény között - az 5-ös főúton kerüljön.

Az OKF közlése szerint ugyanitt, de a sztráda másik oldalán, Szeged felé szintén baleset történt. Három autó - két személyautó és egy kisteherautó - ráfutásos balesetet szenvedett, tart a műszaki mentés.

(A nyitókép illusztráció.)