ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.67
usd:
340.17
bux:
103751.98
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Virus prevention: a cute girl wearing a protective face masks goes to school with her mother.
Nyitókép: Getty Images/ FreshSplash

Autósok, figyelem! Új kihívás a magyar utakon

Infostart

Néhány nap és kezdődik az iskola. Fokozott figyelem szükséges az utakon – hívja fel a figyelmet a rendőrség, valamint a Magyar Közút.

Szeptember 1-jén országszerte több százezer gyermek kezdi meg a tanévet, ami a közlekedésben is új helyzetet teremt. De ez nem csak a gyermekek számára kihívás, hanem minden közlekedő számára is. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre kell számítani.

A rendőrség egész hónapban fokozott jelenléttel segíti a biztonságot az Az iskola rendőre nevű program keretében. Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a forgalmas átkelőhelyeknél, figyelmeztetnek a szabályok betartására – olvasható a police.hu-n.

Külön figyelmet kell fordítani az elektromos rollerekre, amelyek egyre népszerűbbek a gyermekek és fiatalok körében – int óva a rendrőség, hozzátéve: ezek a mikromobilitási eszközök ugyanúgy a közlekedés részei, mint a kerékpárok, de a használóik gyakran semmiféle közlekedési ismerettel nem rendelkeznek. A szabályok be nem tartása nemcsak saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, ezért a rendőrség kiemelten kéri a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét a felelős használatra.

Sok gyermeket autóval visznek iskolába. Fontos, hogy minden esetben helyesen használt biztonsági övvel vagy életkornak és testméretnek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben utazzanak. Egy hirtelen fékezés vagy kisebb ütközés is súlyos sérülést okozhat, ha a gyermek nincs megfelelően rögzítve.

Az iskolák környékén a megnövekedett forgalom miatt a parkolás is különös figyelmet igényel. A szabálytalan megállás nemcsak torlódást és bonyodalmat okoz, hanem sok esetben a gyermekek biztonságát is veszélyezteti, például a kilátás akadályozásával. A rendőrség kéri a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha ez néhány perces gyaloglással jár.

A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a stresszmentes indulás. A nagyvárosokban a tanévkezdés idején elkerülhetetlen a megnövekedett gépjárműforgalom, ezért a rendőrség arra kéri a szülőket és a járművezetőket, hogy induljanak el időben otthonról. A nyugodtabb közlekedés nemcsak a balesetek kockázatát csökkenti, hanem a gyermekek számára is biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb iskolakezdést biztosít.

A rendőrség felhívja a szülők figyelmét, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a biztonságos közlekedés alapvető szabályairól, és mutassanak példát a mindennapi közlekedésben. A járművezetőket pedig arra kérjük, hogy az iskolakezdés első heteiben legyenek türelmesek, vezessenek lassabban, körültekintőbben, és számítsanak arra, hogy a közlekedésben ismét megjelennek a legkisebbek.

A Magyar Közút a közösségi oldalán közben szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári pihenő után újra indul a reggeli rohanás: több autó lesz az utakon, zsúfoltabbak a bevezetők, hosszabbak a sorok a városba érve. Az iskolák környékén ez hatványozottan igaz lesz.

A zebra ilyenkor nemcsak festett csík az aszfalton, hanem döntéshelyzet: „biztonság vagy veszély – rajtad múlik, melyik”.

Bejegyzésükben az alábbiakat tanácsolják:

  • „Indulj el pár perccel korábban, hogy ne a rohanás vezessen, hanem te.
  • Tarts nagyobb követési távolságot.
  • A zebra előtt mindig lassíts, még akkor is, ha üresnek látod – egy gyerek gyorsabban felbukkan, mint hinnéd.
  • Ne telefonálj, ne írogass üzenetet – minden pillanatnyi figyelemelvonás megsokszorozza a veszélyt.
  • Ha autóval viszed a gyereket, mindig használd a biztonsági övet vagy a gyerekülést – egy apró mozdulat, ami életet véd.
  • Parkolásnál kerüld a zebrák, kapubejárók, kanyarok előtti megállást – ne takard ki a gyalogosokat a sofőrök szeme elől.
  • Figyelj a rolleresekre, bringásokra is – ők is részei a forgalomnak, még ha nem is mindig szabályosan.

A nyár után az utakon is új tanév kezdődik. Az első és legfontosabb lecke: figyelem” – olvasható.

A Magyar Közút minden közlekedőnek türelmet, körültekintést és biztonságos tanévet kíván!

Kezdőlap    Belföld    Autósok, figyelem! Új kihívás a magyar utakon

rendőrség

közlekedés

iskola

autó

zebra

magyar közút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Európában kisebb esést hozott a mai nap a tőzsdéken, ezúttal pedig a magyar tőzsde sem remekelt: az OTP árfolyama pedig 30 000 forint alá is beesett a nap végére. Az Épduferr részvényeinek emelkedése azonban tovább folytatódott. Az Nvidia csütörtöki gyengélkedése és a nagyon erős GDP adat némi bizonytalanságot hozott a tőzsdékre Amerikában, a kezdeti bizonytalanságot aztán gyorsan lerázták magukról a tőzsdék: a Nasdaq vezetésével azonban mindhárom vezető részvényindexek pluszban zárta a hét utolsó előtti kereskedési napját, az S&P 500 ráadásul történelmi csúcsot ért el, miután történelem során először zárt 6500 pont fölött az index.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', officials say

Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', officials say

The two children killed in the shooting have been identified as Fletcher Merkel, eight, and Harper Moyski, 10.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 04:34
Botrány: eltüntettek egy komplett magyarországi tavat
2025. augusztus 29. 04:20
Édes újdonság a Balaton életében – hamarosan élvezhetjük
×
×
×
×