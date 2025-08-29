Autósok, figyelem! Új kihívás a magyar utakon

Szeptember 1-jén országszerte több százezer gyermek kezdi meg a tanévet, ami a közlekedésben is új helyzetet teremt. De ez nem csak a gyermekek számára kihívás, hanem minden közlekedő számára is. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre kell számítani.

A rendőrség egész hónapban fokozott jelenléttel segíti a biztonságot az Az iskola rendőre nevű program keretében. Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a forgalmas átkelőhelyeknél, figyelmeztetnek a szabályok betartására – olvasható a police.hu-n.

Külön figyelmet kell fordítani az elektromos rollerekre, amelyek egyre népszerűbbek a gyermekek és fiatalok körében – int óva a rendrőség, hozzátéve: ezek a mikromobilitási eszközök ugyanúgy a közlekedés részei, mint a kerékpárok, de a használóik gyakran semmiféle közlekedési ismerettel nem rendelkeznek. A szabályok be nem tartása nemcsak saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, ezért a rendőrség kiemelten kéri a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét a felelős használatra.

Sok gyermeket autóval visznek iskolába. Fontos, hogy minden esetben helyesen használt biztonsági övvel vagy életkornak és testméretnek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben utazzanak. Egy hirtelen fékezés vagy kisebb ütközés is súlyos sérülést okozhat, ha a gyermek nincs megfelelően rögzítve.

Az iskolák környékén a megnövekedett forgalom miatt a parkolás is különös figyelmet igényel. A szabálytalan megállás nemcsak torlódást és bonyodalmat okoz, hanem sok esetben a gyermekek biztonságát is veszélyezteti, például a kilátás akadályozásával. A rendőrség kéri a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha ez néhány perces gyaloglással jár.

A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a stresszmentes indulás. A nagyvárosokban a tanévkezdés idején elkerülhetetlen a megnövekedett gépjárműforgalom, ezért a rendőrség arra kéri a szülőket és a járművezetőket, hogy induljanak el időben otthonról. A nyugodtabb közlekedés nemcsak a balesetek kockázatát csökkenti, hanem a gyermekek számára is biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb iskolakezdést biztosít.

A rendőrség felhívja a szülők figyelmét, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a biztonságos közlekedés alapvető szabályairól, és mutassanak példát a mindennapi közlekedésben. A járművezetőket pedig arra kérjük, hogy az iskolakezdés első heteiben legyenek türelmesek, vezessenek lassabban, körültekintőbben, és számítsanak arra, hogy a közlekedésben ismét megjelennek a legkisebbek.

A Magyar Közút a közösségi oldalán közben szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári pihenő után újra indul a reggeli rohanás: több autó lesz az utakon, zsúfoltabbak a bevezetők, hosszabbak a sorok a városba érve. Az iskolák környékén ez hatványozottan igaz lesz.

A zebra ilyenkor nemcsak festett csík az aszfalton, hanem döntéshelyzet: „biztonság vagy veszély – rajtad múlik, melyik”.

Bejegyzésükben az alábbiakat tanácsolják:

„Indulj el pár perccel korábban, hogy ne a rohanás vezessen, hanem te.

Tarts nagyobb követési távolságot.

A zebra előtt mindig lassíts, még akkor is, ha üresnek látod – egy gyerek gyorsabban felbukkan, mint hinnéd.

Ne telefonálj, ne írogass üzenetet – minden pillanatnyi figyelemelvonás megsokszorozza a veszélyt.

Ha autóval viszed a gyereket, mindig használd a biztonsági övet vagy a gyerekülést – egy apró mozdulat, ami életet véd.

Parkolásnál kerüld a zebrák, kapubejárók, kanyarok előtti megállást – ne takard ki a gyalogosokat a sofőrök szeme elől.

Figyelj a rolleresekre, bringásokra is – ők is részei a forgalomnak, még ha nem is mindig szabályosan.

A nyár után az utakon is új tanév kezdődik. Az első és legfontosabb lecke: figyelem” – olvasható.

A Magyar Közút minden közlekedőnek türelmet, körültekintést és biztonságos tanévet kíván!