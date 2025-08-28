ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.03
usd:
340.44
bux:
104205.14
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Jön az eső, mutatjuk, hogy mennyi érkezik

Infostart / MTI

Országszerte nagy szükség lenne az esőre, és érkezik is csapadék a következő napokban, de mennyisége várhatóan jócskán elmarad majd a szükségestől - írta a HungaroMet Zrt. a legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint a múlt hét második felében az amúgy is nagyon száraz középső országrészben, valamint a Dunántúl nagyobb részén alig esett, ugyanakkor északnyugaton, északon és a keleti tájakon többfelé 10-30 milliméter hullott, de helyenként 40 milliméternél több csapadék is előfordult. Az elmúlt 30 napban a Duna-Tisza közén és a Dunántúl keleti részén nagy területen még 10 milliméter eső sem esett, a 30 napos csapadékösszeg csaknem országszerte 20-55 milliméterrel a sokéves átlag alatt alakult.

Az ország nagyobb részén még mindig súlyos vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály, a legsúlyosabb helyzet a középső területeken van, míg északon és helyenként a keleti határszélen jelentősen enyhült, többfelé meg is szűnt az aszály - írták a jelentésben.

A hőmérséklet múlt csütörtöktől jelentősen visszaesett és vasárnap már csak 20-23 Celsius-fokot mértek, hétfő hajnalban pedig 6-11 Celsius-fok közé esett a hőmérséklet reggeli órákra, a fagyzugokban pedig 5 fok alá hűlt a levegő. Keddtől ismét melegedés kezdődött, szerdán ismét 30 fok körüli csúcsértékek voltak a jellemzőek - idézték föl.

A nyári növényeket rendkívül megviselte a csapadékhiány, az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, már sokfelé megkezdődött a növények száradása. A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, a középső országrészben kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricát például többfelé már le is silózták. Azonban vannak vidékek - főként a Kisalföldön és északkeleten -, ahol még elfogadhatók a kilátások, sokáig szép zöldek maradtak a már érésben járó kukoricaállományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók - írták.

Az előrejelzés szerint változékony, többször csapadékos idő várható a következő napokban, péntektől vasárnap estig sokfelé lehet eső, zápor, zivatar, kedden pedig ismét várható csapadék. Összességében a jövő hét közepéig nagy területen hullhat 10-20 millimétert meghaladó csapadék, aminek a hatására a mezőgazdasági aszály mérséklődhet. A hőmérséklet a hét végére több fokot visszaesik, vasárnap 24 és 30 fok közötti csúcsértékek várhatók.

Kezdőlap    Belföld    Jön az eső, mutatjuk, hogy mennyi érkezik

mezőgazdaság

időjárás

eső

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

A német hatóságok vizsgálata már majdnem az összes Északi Áramlat ellen támadást indító ukrán állampolgárt azonosította, Moszkva továbbra sem akar hallani az Ukrajnába érkező NATO-békefenntartókról, miközben az EU éppen másodlagos szankciók bevezetését tervezi Oroszország ellen. Az orosz fegyveres alakulatok behatoltak az eddig jórészt érintetlen Dnyipopetrovszk megyébe, drónjaik pedig több épületet eltaláltak Kijevben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő jóslat: gépek mutatják majd meg, kik voltunk előző életünkben

Meglepő jóslat: gépek mutatják majd meg, kik voltunk előző életünkben

A &#039;Élő Nostradamus&#039;-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK summons Russian ambassador after strikes on Kyiv kill at least 17

UK summons Russian ambassador after strikes on Kyiv kill at least 17

UK PM Keir Starmer says Russia is "sabotaging hopes of peace" after the overnight attacks kill four children in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 15:40
Szijjártó Péter: nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni
2025. augusztus 28. 14:30
Árrésstop, plázastop, december 24.: a kiskereskedelmi szövetség nem mindnek örül
×
×
×
×