Jön az eső, mutatjuk, hogy mennyi érkezik

Az elemzés szerint a múlt hét második felében az amúgy is nagyon száraz középső országrészben, valamint a Dunántúl nagyobb részén alig esett, ugyanakkor északnyugaton, északon és a keleti tájakon többfelé 10-30 milliméter hullott, de helyenként 40 milliméternél több csapadék is előfordult. Az elmúlt 30 napban a Duna-Tisza közén és a Dunántúl keleti részén nagy területen még 10 milliméter eső sem esett, a 30 napos csapadékösszeg csaknem országszerte 20-55 milliméterrel a sokéves átlag alatt alakult.

Az ország nagyobb részén még mindig súlyos vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály, a legsúlyosabb helyzet a középső területeken van, míg északon és helyenként a keleti határszélen jelentősen enyhült, többfelé meg is szűnt az aszály - írták a jelentésben.

A hőmérséklet múlt csütörtöktől jelentősen visszaesett és vasárnap már csak 20-23 Celsius-fokot mértek, hétfő hajnalban pedig 6-11 Celsius-fok közé esett a hőmérséklet reggeli órákra, a fagyzugokban pedig 5 fok alá hűlt a levegő. Keddtől ismét melegedés kezdődött, szerdán ismét 30 fok körüli csúcsértékek voltak a jellemzőek - idézték föl.

A nyári növényeket rendkívül megviselte a csapadékhiány, az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, már sokfelé megkezdődött a növények száradása. A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, a középső országrészben kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricát például többfelé már le is silózták. Azonban vannak vidékek - főként a Kisalföldön és északkeleten -, ahol még elfogadhatók a kilátások, sokáig szép zöldek maradtak a már érésben járó kukoricaállományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók - írták.

Az előrejelzés szerint változékony, többször csapadékos idő várható a következő napokban, péntektől vasárnap estig sokfelé lehet eső, zápor, zivatar, kedden pedig ismét várható csapadék. Összességében a jövő hét közepéig nagy területen hullhat 10-20 millimétert meghaladó csapadék, aminek a hatására a mezőgazdasági aszály mérséklődhet. A hőmérséklet a hét végére több fokot visszaesik, vasárnap 24 és 30 fok közötti csúcsértékek várhatók.