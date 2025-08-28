Elesett az M7-es, több kilométeres a torlódás – sőt!

Három kilométer hosszan állnak a kocsik az M7-esen "kifelé", több jármű koccant Székesfehérvárnál - derül ki az Útinform adataiból, ahogy az is: 5 kilométeres sor alakult ki az M3-as burkolatjavítása miatt az M30-as csomópont után, de az M1-esen és az M0-son is baj van, fontos, hogy indulás előtt tájékozódjunk.

Ami a részleteket illeti, az M7-esen járművek ütköztek Fehérvárnál, csak a külső sáv járható, tűzoltók és mentők is a helyszínen vannak, a három érintett autónak összesen hét utasa volt.

Képünk illusztráció.