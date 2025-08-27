ARÉNA
Az Álmodozó torta, Magyarország cukormentes tortája az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepének rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón az Országház Vadásztermében 2025. július 31-én. Az eseményen bemutatták Magyarország tortáját és az idei Szent István-napi kenyeret is.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Célkeresztbe került a Lidl, mert túl olcsó egy termék

Infostart

A Magyar Cukrász Ipartestület a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordul, miután a Lidlben olcsóbban kapható Magyarország Cukormentes Tortája, az Álmodozó, mint a cukrászdákban.

A Lidl Magyarország akciós újságjában megjelent a 2025-ös év Magyarország Cukormentes Tortájának választott Álmodozó torta, amit az üzletlánc jóval olcsóbban kínál, mint a cukrászdák. Az Index szúrta ki a Magyar Cukrász Ipartestület Facebook-oldalán írt közleményét, amelyben arról írnak, hogy a Lidl a tortát egy olyan tagvállalkozás beszerzésével árusítja, amely ugyan jogosult a termék készítésére, de a helyzetet mégsem találják teljesen rendben.

Az ipartestület szerint a tagvállalkozás elmulasztotta a kötelező viszonteladói bejelentést, és a csomagoláson helytelenül használják a logót, ami szerintük megtévesztheti a vásárlókat. A torta értékesítése kapcsán az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal is egyeztetnek. A Magyar Cukrász Ipartestület kérdésére a tagvállalkozás azt közölte, hogy

csak egyetlenegyszeri beszállítással szállította a tortát a Lidlnek, és nem tervezik a sütemény folyamatos forgalmazását.

Az akciós újságban feltüntetett árat az alapanyagok és a termelési költségek által indokolt piaci ár alattinak tartja a szervezet. Az ipartestület a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordul, hogy tisztázzák, létezik-e szabályozás arra vonatkozóan, hogy egy kiskereskedelmi lánc a beszerzési áron vagy az alatt értékesíthet-e egy cukrászterméket.

lidl

magyarország tortája

magyar cukrász ipartestület

