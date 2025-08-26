ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Csobajbusz
Nyitókép: BKK

Teljesen újfajta buszjáratot indít a BKK, ilyen még nem volt Budapesten

Infostart

Kedden indul az utasok igénye szerint közlekedő, 274-es jelzésű Csobajbusz a XVI. kerületben.

Az új, rugalmas útvonalú, igényvezérelt járat foglalási rendszere hétfőtől érhető el a BKK oldalán, a 274-es jelzésű Csobajbusz augusztus 26-tól, keddtől a cinkotai HÉV-állomás és a XVI. kerületi Csobaj-bánya térsége között közlekedik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A járat olyan területet (Csobaj-bánya térségét) kapcsol be a fővárosi közösségi közlekedésbe, amely korábban nehezebben volt elérhető a különböző járatokkal. A kerület ezen részén az elmúlt években számos ingatlanfejlesztés történt: családi házak, társasházak épültek, több üzlet, illetve közszolgáltató intézmény, például óvoda is létesült, a busszal a környéken élők gyorsabban és kényelmesebben érhetik el a cinkotai HÉV-állomást, majd onnan útjukat a főváros belső területei felé folytathatják.

A Budapesten elsőként itt megvalósuló fejlesztés különlegessége, hogy az utasok előzetes foglalásuk alapján vehetik igénybe az autóbuszt, amely nem előre rögzített útvonalon közlekedik,

hanem az aktuális utazási igényekhez igazodva egy adott területen belül rugalmasan érinti a fel- és leszállópontokat. Ez nemcsak kényelmesebb utazást tesz lehetővé, hanem hozzájárul a környezetvédelemhez is, hiszen csökkenti a felesleges üresjáratok károsanyag-kibocsátását, ráadásul a gazdasági előnyei sem elhanyagolhatók - írták.

Forrás: BKK
Forrás: BKK

Hozzátették: a rendszer használatával az utasok a csobajbusz.bkk.hu oldalon az utazás előtt legkésőbb fél órával, legkorábban egy héttel előre lefoglalhatják az utazásokat. Az online felület mellett - a Telebuszokéhoz hasonlóan - telefonon is be lehet jelenteni az utazási igényt a +36 1 3 255 255-ös telefonszámon, illetve a járművezetőnél személyesen kizárólag Cinkota HÉV-állomáson, közvetlenül az adott járat indulása előtt.

A BKK célja, hogy a jövőben több budapesti kerületben is bevezessen hasonló rendszert,

amely rugalmasan és fenntartható módon szolgálja ki az utasokat. A tapasztalatok alapján a rendszer különösen hatékony a kisebb utasforgalmú területeken, illetve olyan időszakokban, amikor a hagyományos járatok kihasználtsága alacsony. Emlékeztettek rá: hasonló, de nem rugalmas útvonalú igényvezérelt járatok (Telebuszok) régóta közlekednek a fővárosban, például a XVI. kerülettel szomszédos XVII. kerületben is.

Közölték azt is, a 274-es járattal, így a Csobajbusszal kapcsolatos fejlesztések jelentős részben európai uniós forrásból, a magyar állam társfinanszírozásával valósulhatott meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

