2025. augusztus 26. kedd Izsó
Internetes csalás.
Nyitókép: boonchai wedmakawand Getty Images

Autóalkatrészek miatt buktak hatalmas összeget

Infostart

Járműalkatrészt kereső hirdetésekre jelentkezve csapott be 103 sértettet egy 25 éves németkéri férfi.

A Paksi Rendőrkapitányságon befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, amit még 2023 októberében indítottak egy internetes csaló ügyében.

Egy akkor 25 éves németkéri férfi különböző motoros és autós csoportokban megjelent hirdetésekre jelentkezett. A hirdetők által keresett alkatrészekről azt állította, hogy azokkal rendelkezik - írja í police.hu.

A kialkudott vételárat és szállítási költséget mindig előre kérte, de soha semmit nem küldött, mivel nem is rendelkezett egyetlen „eladott” tétellel sem.

Többnyire 10-20 ezer forintos utalások voltak, ritkábban 50 ezer forintot meghaladó összegeket csalt ki a gyanútlan vásárlóktól. A saját számlaszámain kívül alkalmanként a testvére és az akkori élettársa számláit is felhasználta a csalárdul megszerzett összegek fogadására.

Az adatgyűjtést követően 2024 nyarán őrizetbe vették a csalót és a bíróság letartóztatta.

Jelenleg szabadlábon várja ügyének elbírálását, 98 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás vétség és ötrendbeli, üzletszerűen kisebb értékre elkövetett csalás bűntettével gyanúsították meg.

A csaló közel 2 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértetteknek, melyből a vagyonvisszaszerzés során megközelítőleg 120 ezer forint térült meg.

A számláikat rendelkezésére bocsátó nőknek pénzmosás miatt kell felelniük.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban hasznos tudnivalókat olvashatnak a www.kiberpajzs.hu oldalon.

