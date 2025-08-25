Öngyógyításba kezdtek a magyar kórházak

A kórházi dolgozók több mint fele krónikus betegséggel küzd, az érintettek 36 százalékát mindez a napi munkavégzésében is korlátozza.

Olyan súlyos egészségügyi kockázattal szembesülnek, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás, az izom- és csontrendszeri sérülések és bizonyos daganatos megbetegedések.

Ezen okok miatt egészségfejlesztő pilot programot indított a Bethesda Gyermekkórház, a Bajai Szent Rókus Kórház és a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet - olvasható a Bethesda Gyermekkórház honlapján.

Szív- és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség, elhízás, depresszió, stressz és daganatos megbetegedések – hazai és nemzetközi kutatások is igazolják, hogy az egészségügyi dolgozók körében gyakrabban fordulnak elő az említett problémák. Miközben ők nap mint nap mások gyógyításáért fáradoznak, a saját egészségük megóvására gyakran nem marad elegendő idejük és energiájuk.

Ezen a helyzeten szeretne változtatni az Aktív Kórházak egészségfejlesztő program, amely júliusban indult a Bethesda Gyermekkórház szakmai vezetésével, a Bajai Szent Rókus Kórház és a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet szoros együttműködésével.

Súlyos egészségügyi kockázattal szembesülnek a kórházi dolgozók, beleértve a szív- és érrendszeri betegségeket, a 2-es típusú cukorbetegséget, az elhízást, az izom- és csontrendszeri sérüléseket, a depressziót és bizonyos daganatos megbetegedéseket – hangzott el idén februárban a Bethesda Gyermekkórháza és a Magyar Kórházszövetség által rendezett országos konferencián. Leterheltségük következtében gyakori körükben a nagyfokú stressz, a mozgásszegény életmód és az alváshiány, amelyek hosszú távon súlyos egészségügyi problémákhoz vezethetnek. A három kórház szakemberei most azért fogtak össze, hogy a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és a kiegyensúlyozott táplálkozás ne csupán időszakosan, hanem tartósan jelen legyen és az egészségügyi dolgozók mindennapjainak szerves részévé váljon.

A kezdeményezés üzenete egyszerű, de annál fontosabb: „Legyen a mozgás mindenki számára a mindennapok része!”

Az egészségfejlesztő program középpontjában a kórházak dolgozói állnak, a kezdeményezés azonban túlnyúlik a kórházak falain. Célja, hogy a betegek, hozzátartozóik, sőt a lakosság szélesebb köre számára is példát mutasson: az egészségvédelem nem üres szólam, hanem mindennapi, felelős döntés kérdése.

„Mi, egészségügyi dolgozók a gyógyító munkában mások egészségére fókuszálunk, míg a sajátunk sokszor háttérbe szorul a sok teendő miatt. Ezen szeretnénk változtatni ezzel a kezdeményezéssel, és ösztönző példaként hatni egymásra, valamint a betegeinkre és családtagjaikra. A mozgás gyógyít. Ha mi magunk jól, jobban vagyunk, az a gyógyító munkánk eredményességében, a betegeinkhez való odaadó figyelmünkben, emberi odafordulásunkban is megmutatkozik” – hívta fel a figyelmet Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

A programban való részvétel abban segíti a szakembereket, hogy miközben betegeik életmódjára figyelnek, saját egészségükre is tudatosabban tekintsenek. A cél nem az, hogy mindenki sportolóvá váljon, hanem az, hogy a mozgás elérhető és természetes szokás legyen bárki számára – munkaidőben és azon túl is. „A gyógyító munkát végzők fizikai és mentális állapota nemcsak saját életminőségüket határozza meg, a betegellátásra is jelentős hatással van" – fogalmazott az InfoRádió kérdésére Kovács Viktória Anna, az Aktív Kórházak szakmai vezetője.

Mint mondta: a rendszeres fizikai aktivitás kulcsszerepet játszik a betegségek megelőzésében, emellett csökkenti a kiégés kockázatát, javítja a stressztűrő képességet, sőt, növeli a munkával való elégedettséget is. Az egészségügyi dolgozók számára mindez egyszerre befektetés saját jóllétükbe és gyógyító munkájuk minőségébe” - hangsúlyozta a szakmai vezető.