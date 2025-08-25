Hatalmas lángok csaptak fel Budapesten – drónvideó

Vasúti talpfák gyulladtak meg vasárnap délután Budapest negyedik és tizenharmadik kerületeinek határán, a Balzsam utcában.

A tűzoltók kiérkezésekor a lángok mintegy ötszáz négyzetmétert érintettek. A fővárosi hivatásos, valamint az újpesti, fóti, dél-pesti és a folyami katasztrófavédelem önkéntes tűzoltói délután négy órára hét vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését. A tűz végleges oltása az esti órákban is tartott – írta a katasztrófavédelem.

A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. Az eset során senki nem sárült meg.