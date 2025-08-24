Videón az elképesztő, egy kilométer feletti világcsúcs a magyar katonai lőtéren

Jászberényi Márk a rekordkísérlet során öt lövéséből hárommal is eltalálta az 1008 méterre lévő célpontot - írja a honvedelem.hu.

A lövész egy .308-as kaliberű Winchester puskát használt, amely kedvező időjárási körülmények között, enyhe szélben is stabil teljesítményt nyújtott.

A sportoló köszönetet mondott a honvédségnek a segítségért, hiszen ilyen távolságú lövést polgári célra csak katonai lőtéren lehet végrehajtani Magyarországon.

A távlövés és katonai rekordok

A távlövés sportágban a mesterlövészek célja, hogy extrém távolságokból is nagy pontossággal tudjanak eltalálni egy-egy célpontot. A sportág nemzetközi viszonylatban is egyre népszerűbb, és a technológia, valamint a lőfegyverek fejlődése folyamatosan feszegeti a lehetséges határokat.

A leghosszabb igazolt mesterlövész-találatok azonban messze túlszárnyalják a sportlövészetben elért eredményeket, gyakran harci körülmények között születnek, és más fegyvereket használnak. Ezek a találatok jellemzően nagy kaliberű, speciálisan erre a célra gyártott puskákkal történnek, amelyek nagyobb torkolati sebességet és ballisztikai stabilitást biztosítanak.

A jelenlegi hivatalosan is megerősített katonai rekordot egy ukrán mesterlövész tartja, aki 2023 novemberében 3800 méterről talált el egy orosz katonát egy Volodar Obi (Lord of the Horizon) mesterlövészpuskával. Ezzel megdöntötte a korábbi, 3540 méteres kanadai rekordot, amelyet egy kanadai különleges erőknél szolgáló katona állított fel 2017-ben.

