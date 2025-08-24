Elhunyt a 83 éves magyar színész

A szon.hu adta hírül a Móricz Zsigmond Színház közleménye alapján, hogy meghalt Hetey László.

A művész Nyíregyházán született 1942. február 12-én, 1965-ben végezte el a bábszínészképző tanfolyamot. Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színésze volt.

A 2021-ben elhunyt Szabó Tünde színművésznő volt a társa, vele és Bodnár Istvánnal közösen írta A deszka szálkái című könyvet.

A színpad mellett a televíziók képernyőjén is láthatta a közönség, szerepelt a 2006-ban bemutatott Mátyás, a sosemvolt királyfi és a Kisváros című sorozatokban. A nyíregyházi teátrum örökös tagjának választotta. Hetey László 83 esztendős volt.