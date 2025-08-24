ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Red flower on tombstone at cemetery
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Elhunyt a 83 éves magyar színész

Infostart

A nyíregyházi színész, bábszínész 83 esztendős volt. Hetey László a Móricz Zsigmond Színház örökös tagja volt.

A szon.hu adta hírül a Móricz Zsigmond Színház közleménye alapján, hogy meghalt Hetey László.

A művész Nyíregyházán született 1942. február 12-én, 1965-ben végezte el a bábszínészképző tanfolyamot. Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színésze volt.

A 2021-ben elhunyt Szabó Tünde színművésznő volt a társa, vele és Bodnár Istvánnal közösen írta A deszka szálkái című könyvet.

A színpad mellett a televíziók képernyőjén is láthatta a közönség, szerepelt a 2006-ban bemutatott Mátyás, a sosemvolt királyfi és a Kisváros című sorozatokban. A nyíregyházi teátrum örökös tagjának választotta. Hetey László 83 esztendős volt.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a 83 éves magyar színész

Halal

szinesz

nyiregyhaza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zabálja az energiát a chipgyártás, de az emberek beintettek az atomra

Zabálja az energiát a chipgyártás, de az emberek beintettek az atomra

Sikertelen volt a szombati népszavazás Tajvanon, mivel a választópolgárok mindössze 22%-a szavazott a Maanshan atomerőmű újraindítására – írja a Bloomberg. Ez azért különösen nagy probléma az ország vezetésének, mert a chipgyártásra építenék a gazdasági modellt, amihez viszont rengeteg energiára van szükség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Külföldi katonai konvoj halad át Magyarország területén: itt lehet vele találkozni az utakon

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarország területén: itt lehet vele találkozni az utakon

A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky vows to continue fighting as Ukraine marks independence day

Zelensky vows to continue fighting as Ukraine marks independence day

Russia meanwhile said power and energy facilities had been targeted overnight by Ukraine, which has not commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 24. 14:42
Rengeteg katonai jármű jelenik meg a magyar utakon, Nyugat felé tartanak
2025. augusztus 24. 13:33
Jön a vasúti őrület, hétfőn indul a Keleti pályaudvar felújítása
×
×
×
×