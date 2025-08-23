Szokatlan ez a nyár, és a szombati időjárás is pont ennek megfelelő lesz

Késő tavasz, vagy kora ősz – erre emlékeztet majd az idő ezen a hétvégén, ami azért rossz hír, mert a furcsa és szélsőséges idei nyárból már csak két hétvége van hátra: ez és a következő, aztán itt az ősz, az iskolakezdés...

De sajnos nem lesz igazi strandidő, így már alig tudjuk kihasználni, ami maradt a vakációból

– legalábbis idehaza. Aminek örülhetünk, hogy legalább eső nem lesz.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak – a legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 20 és 26 fok között alakul

– és ez sajnos nem az igazi, ha vízpartra készülünk...

Vasárnap egy-két fokkal még hűvösebb lesz, aztán várhatóan felmelegedés kezdődik- És ami jó hír, hogy úgy tűnik, szerdától-csütörtöktől újra 30 fok fölé mehet a hőmérséklet, így van esély még egy igazi strandolós hétvégére, mielőtt elkezdjük összepakolni az iskolatáskát.