ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Felhős égbolt, naplemente és pirosan világító viharjelző lámpa a fonyódi móló közeléből fotózva 2020. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/Varga György

Szokatlan ez a nyár, és a szombati időjárás is pont ennek megfelelő lesz

Infostart

Aszály, rengeteg hőségriadó, aztán leszakadó ég, felhőszakadás, jégeső, aztán több napos gyenge esőzés... ez mind az idei nyár. A szombat is furcsa lesz: mintha nem is nyár lenne.

Késő tavasz, vagy kora ősz – erre emlékeztet majd az idő ezen a hétvégén, ami azért rossz hír, mert a furcsa és szélsőséges idei nyárból már csak két hétvége van hátra: ez és a következő, aztán itt az ősz, az iskolakezdés...

De sajnos nem lesz igazi strandidő, így már alig tudjuk kihasználni, ami maradt a vakációból

– legalábbis idehaza. Aminek örülhetünk, hogy legalább eső nem lesz.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak – a legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 20 és 26 fok között alakul

– és ez sajnos nem az igazi, ha vízpartra készülünk...

Vasárnap egy-két fokkal még hűvösebb lesz, aztán várhatóan felmelegedés kezdődik- És ami jó hír, hogy úgy tűnik, szerdától-csütörtöktől újra 30 fok fölé mehet a hőmérséklet, így van esély még egy igazi strandolós hétvégére, mielőtt elkezdjük összepakolni az iskolatáskát.

Kezdőlap    Belföld    Szokatlan ez a nyár, és a szombati időjárás is pont ennek megfelelő lesz

időjárás

előrejelzés

felhő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Szergej Lavrov az amerikai NBC News-nak nyilatkozva kijelentette: nem folynak egy ukrán–orosz csúcstalálkozó előkészületei, bár Donald Trump utalt ilyesmire.
 

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csőd szélén egyensúlyozik a szocialista sikersztori

Csőd szélén egyensúlyozik a szocialista sikersztori

Adott egy 12 milliós ország, ami telitalálatot nyert a földrajzi lottón: bőséges szénhidrogén, arany és lítium lelőhelyeken fekszik. A gazdasági helyzetük az utóbbi években mégis olyan rosszra fordult, hogy a lakosoknak már az autójukban kell aludniuk a benzinkút előtti sorban várakozva, ha egyszerűen tankolni szeretnének. Bolívia helyzete intő példa a világnak arról, hogy hogyan lehet a csőd szélére kormányozni egy jó adottságokkal rendelkező országot – a vasárnapi választások azonban reményt adnak, hogy még elkerülhető az összeomlás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés

Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés

Különleges temetés fajták Magyarországon: hogy működik a zöld temetés erdőben, a hajós temetés és a légi temetés, milyen organikus temetés lehetőségek vannak? Mennyibe kerülnek?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ghislaine Maxwell claims in DOJ interview that Epstein list doesn't exist

Ghislaine Maxwell claims in DOJ interview that Epstein list doesn't exist

Maxwell denied that there is any 'client list' of prominent figures involved in Jeffrey Epstein's crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 23. 06:20
A jobb oldalon van a magyar tükörember szíve, furcsa rá a magyarázat
2025. augusztus 22. 21:45
Az árrésstop és a Barátság-kőolajvezeték volt a két legforróbb téma – a nap hírei
×
×
×
×