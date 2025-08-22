ARÉNA
A Barátság I. kőolajvezeték a szlovák Transpetrol kőolajszállító vállalat kistompai átemelő állomásánál 2015. február 9-én. Ezen a napon Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő ünnepélyesen átadta a felújított vezetéket.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Kiderült, meddig nem kapunk olajat a megtámadott Barátság vezetéken

Infostart / MTI

Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, aminek nyomán az előzetes kárfelmérések alapján legkevesebb öt napra le fog állni a tranzit Magyarország és Szlovákia irányába - közölte Szijjártó Péter. Aláhúzta, hogy az ukrán hadsereg ezekkel a támadásokkal nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának, hiszen ez a vezeték kulcsszerepet játszik hazánk energiaellátásában, nélküle fizikailag megoldhatatlan az ország ellátása kőolajjal. "Az energiaellátásunk veszélyeztetése és az ebből fakadó károkozás elfogadhatatlan!" - szögezte le.

"Ma Juraj Blanár szlovák külügyminiszter kollégával levelet küldtünk Kaja Kallas külügyi főképviselőnek és Dan Jorgensen energiaügyi biztosnak, melyben felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy - ígéretének megfelelően - tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket" - tájékoztatott.

"Jó lenne, ha Brüsszelben végre megértenék, hogy ők az Európai Bizottság és nem az Ukrajnai Bizottság!"

- hangsúlyozta.

A magyar-szlovák közös levélben hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottság a 2025. január 27-én kiadott nyilatkozatában megerősítette, hogy a tagállamokat ellátó energiainfrastruktúra integritása biztonsági kérdés az EU számára is, és felszólított minden harmadik országot ennek tiszteletben tartására. Illetve arra is kitért a brüsszeli testület, hogy "kész intézkedéseket hozni a kritikus infrastruktúra, például az elektromos kábelek, valamint az olaj- és gázvezetékek vagy -létesítmények védelme érdekében".

"Sajnálattal adunk tájékoztatást arról, hogy az elmúlt napok folyamán Ukrajna három támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen, amely döntő szerepet játszik Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságában. Ezek a támadások a két országba irányuló olajszállítások felfüggesztését eredményezték. A legutóbbi rakétatámadás következtében a szállítások legalább öt napig felfüggesztésre kerültek.

A fizikai és földrajzi valóság az, hogy ezen csővezeték nélkül országaink biztonságos ellátása egyszerűen nem lehetséges"

- mutattak rá.

"Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az EU és tagállamai több száz milliárd euró értékű támogatást nyújtottak Ukrajnának, teljesen elfogadhatatlannak tartjuk Ukrajna cselekedeteit, amelyek komolyan veszélyeztetik Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságát" - folytatták a levélben. "Ezért határozottan felszólítjuk a Bizottságot, hogy haladéktalanul tartsa be az említett nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásokat, és garantálja a tagállamok energiaellátásának biztonságát".

