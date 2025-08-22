ARÉNA
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Nyitókép: Facebook/Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

Elképesztő, mit művelt a lovaskocsi a híres körforgalomban – videó

Infostart

Negyedmillió forintjába került a tettesnek, mert a térfigyelő kamerák mindent rögzítettek.

Hihetetlen videófelvételt tett közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán. Mint írják, „egy lovaskocsi vezetője minden szabályt felrúgva kihajtott egy autó elé az úton”.

Az eset Kazincbarcikán történt, a híres „unikornisos” körforgalomban. A lovaskocsi a járdán-füvön is átvágott, és hihetetlen látvány, ahogy a hatalmas panelsorok tövében vágtatnak a lovak...

A hajtó több szabályt is megszegett: nem jelzett irányváltáskor, nem adott elsőbbséget, utasait veszélyeztette, ráadásul állva szállított valakit a kocsin.

A következmény: 250.000 forint pénzbírság és 5 hónapos eltiltás a járművezetéstől. A szabályok mindenkire vonatkoznak – még a lovaskocsira is! – hangsúlyozza a rendőrség.

