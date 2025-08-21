ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
Sunrise shot of the Hungarian parliament in Budapest with a reflection in Danube
Nyitókép: photo by Miroslav Petrasko/Getty Images

Rendkívüli ülés jöhet az Országgyűlésben

Infostart / MTI

Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték ellenzéki képviselők augusztus 25-re a deviza alapú szerződések felülvizsgálatával, az iskolakezdési támogatás kiterjesztésével, a gyermekek digitális védelmével, illetve a végrehajtás megreformálásával kapcsolatos indítványaik megvitatására.

A rendkívüli ülésnap összehívásához az országgyűlési képviselők egyötödének aláírására van szükség. Az Országgyűlés honlapjára felkerült, a Jobbik által beterjesztett kezdeményezést minden ellenzéki frakcióból ellátták kézjegyükkel, így összegyűlt az elegendő számú aláírás.

A Fidesz-frakció az MTI-vel csütörtökön közölte: a kormánypártok nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén.

Így a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz.

A házelnöknek lehetőleg a javasolt, de legkésőbb az azt követő nyolc napon belüli időpontra kell az Országgyűlést összehívnia az országgyűlési törvény értelmében.

