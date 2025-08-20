Összeverekedett két külföldi a Balaton miatt

Garázdaság vétsége miatt folyik eljárás a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon egy külföldi állampolgárral szemben. A férfi augusztus 17-én éjszaka az egyik Balaton-parti településen előzetes szóváltást követően bántalmazott egy másik külföldit, majd elsietett.

A járőrök adatgyűjtésének eredményeként negyed órán belül elfogták, majd előállították az elkövetőt.

Kihallgatásán a férfi elmondta, hogy barátjával azért alakult ki köztük nézeteltérés, hogy maradjanak-e tovább nyaralni vagy sem - olvasható a police.hu oldalon.