Orbán Viktor Braganza hercegét fogadta a Karmelita kolostorban

A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Duarte Pio, Braganza hercege (portugálul: Duarte Pio de Bragança , született: 1945. május 15.), közismertebb nevén egyszerűen Dom Duarte, Braganza jelenlegi hercege és a megszűnt portugál trón igénylője, a Braganza-ház feje - olvasható az angol nyelvű Wikipédián.

Miután II. Mária királynőtől származó férfi dinasztiák1932-ben kihaltak, Miguel király leszármazottai lettek az egyetlen megmaradt férfi ági Braganzák, és a megszűnt portugál trón legközelebbi férfi ági örökösei.

Duarte Pio az európai királyi házak hálózatának egyik alakja, akit gyakran hívnak meg különféle külföldi királyi eseményekre. Annak ellenére, hogy támogatja a monarchikus kormányzást, és széles körben elismert trónkövetelő, nincsenek olyan nagyobb mozgalmak vagy pártok, amelyek támogatnák a monarchia helyreállítását Portugáliában.

1995-ben a herceg feleségül vette Isabel Inês de Castro Curvelo de Herédiát , egy portugál üzletasszonyt, aki portugál nemesi származású. Házasságuk volt az első portugál királyi családtag házassága portugál területen I. Károly király és Amélie orléans-i hercegnő 1886-os házassága óta. A hercegnek és a hercegnének három gyermeke van, így folytatva a Braganzák vonalát, mivel a herceg egyik testvére sem nősült meg, és nem is voltak gyermekei.

Braganza hercege születése óta portugál állampolgársággal, az országnak nyújtott magas szolgálatai miatt pedig kelet-timori állampolgársággal is rendelkezik.