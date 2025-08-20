ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.66
usd:
338.81
bux:
0
2025. augusztus 20. szerda István
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor Braganza hercegét fogadta a Karmelita kolostorban

Infostart / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Duarte Pio urat, Braganza hercegét.

A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Duarte Pio, Braganza hercege (portugálul: Duarte Pio de Bragança , született: 1945. május 15.), közismertebb nevén egyszerűen Dom Duarte, Braganza jelenlegi hercege és a megszűnt portugál trón igénylője, a Braganza-ház feje - olvasható az angol nyelvű Wikipédián.

Miután II. Mária királynőtől származó férfi dinasztiák1932-ben kihaltak, Miguel király leszármazottai lettek az egyetlen megmaradt férfi ági Braganzák, és a megszűnt portugál trón legközelebbi férfi ági örökösei.

Duarte Pio az európai királyi házak hálózatának egyik alakja, akit gyakran hívnak meg különféle külföldi királyi eseményekre. Annak ellenére, hogy támogatja a monarchikus kormányzást, és széles körben elismert trónkövetelő, nincsenek olyan nagyobb mozgalmak vagy pártok, amelyek támogatnák a monarchia helyreállítását Portugáliában.

1995-ben a herceg feleségül vette Isabel Inês de Castro Curvelo de Herédiát , egy portugál üzletasszonyt, aki portugál nemesi származású. Házasságuk volt az első portugál királyi családtag házassága portugál területen I. Károly király és Amélie orléans-i hercegnő 1886-os házassága óta. A hercegnek és a hercegnének három gyermeke van, így folytatva a Braganzák vonalát, mivel a herceg egyik testvére sem nősült meg, és nem is voltak gyermekei.

Braganza hercege születése óta portugál állampolgársággal, az országnak nyújtott magas szolgálatai miatt pedig kelet-timori állampolgársággal is rendelkezik.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor Braganza hercegét fogadta a Karmelita kolostorban

orbán viktor

semjén zsolt

karmelita kolostor

habsburg györgy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy áttörést hozott most Budapestnek a Forma–1, és nem az utolsót idén

Nagy áttörést hozott most Budapestnek a Forma–1, és nem az utolsót idén

Százezer embert fogadott Budapest az idei Forma–1-es versenyhétvégén, ami 17 százalékos növekedés – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója, aki arról is beszélt az InfoRádióban, hogy a jövő májusban induló közvetlen philadelphiai repülőjárat fel fogja lendíteni a külkereskedelmet és a turizmust.
Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kitüntetéseket adott át augusztus 20-a alkalmából.
 

Bóka János: a szuverén és erős Magyarország a magyar nemzet megmaradásának záloga

Átadták a Magyar Szent István Rend kitüntetést

Ők kaptak érdemkereszt kitüntetést

Kiadták a riasztást: változott a kemény viharok érkezésének időpontja

Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Csütörtökön kezdődik a Jackson Hole-i konferencia, amely már számos alkalommal komoly trendeket indított el a kötvény- és részvénypiacokon. A mostani helyzet különösen pikáns: romló munkaerőpiac, emelkedő infláció, csúcson lévő tőzsdék, kitörni készülő kötvényhozamok, emelkedni nem tudó arany és döntési pontnál lévő dollár. Szinte adja magát a piaci setup, hogy nagy dolgok történjenek a következő hetekben. Mutatjuk, mi várható a világ legfontosabb jegybanki találkozóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!

Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!

Tedd próbára, hány pontot érsz el a mai kvíz során, ahol fontos évszámokra kérdezünk rá a történelemből!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

Troops are already operating in some areas ahead of the planned operation, which the ICRC says will worsen "an already catastrophic situation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 20. 16:23
Bóka János: a független, szuverén és erős Magyarország a magyar nemzet megmaradásának záloga
2025. augusztus 20. 15:31
Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült
×
×
×
×