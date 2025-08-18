Elő a mulccsal, avagy mi a teendőnk hőség idején a kertben

A kánikula miatt az öntözés elengedhetetlen feladat a hőség sújtotta kertekben. Az agrárszakértők hangsúlyozzák a rendszeres öntözés fontosságát, különösen a zöldségkertekben, ahol a gyökerekhez juttatott elegendő víz létfontosságú a termés éréséhez.

Javasolt a kora reggeli vagy késő esti órákban történő locsolás, elkerülve a párolgásból adódó vízpazarlást.

Ezen túlmenően a mulcsozás továbbra is kiemelt szerepet kap. A talajtakarás (fűnyesedékkel vagy szalmával) segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát, ami kulcsfontosságú a forró, száraz időszakokban. A mulcsréteg emellett gátolja a gyomok elszaporodását és csökkenti a talaj hőmérsékletét.

Az időszak a betakarítás szempontjából is kiemelt jelentőségű. Folyamatosan szedik a paradicsomot, paprikát, uborkát és a gyümölcsöket, mint az alma és a körte. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a meleg időjárás kedvez a kártevőknek, így a darazsak elleni védekezés is aktuális feladat.

A lényeg, hogy jelenleg a vízpótlás és a hőség elleni védekezés áll a fókuszban.