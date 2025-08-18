ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Elő a mulccsal, avagy mi a teendőnk hőség idején a kertben

Infostart

A nyár utolsó hónapjában a kerti munkák egyre fontosabbá válnak, különös tekintettel a folyamatos hőségre és az aszályos időszakokra. Az Országos Kertészeti Tudósítások (OKT) jelentése szerint a fókusz a termés betakarítása mellett a növények vízellátásának biztosítására helyeződik át.

A kánikula miatt az öntözés elengedhetetlen feladat a hőség sújtotta kertekben. Az agrárszakértők hangsúlyozzák a rendszeres öntözés fontosságát, különösen a zöldségkertekben, ahol a gyökerekhez juttatott elegendő víz létfontosságú a termés éréséhez.

Javasolt a kora reggeli vagy késő esti órákban történő locsolás, elkerülve a párolgásból adódó vízpazarlást.

Ezen túlmenően a mulcsozás továbbra is kiemelt szerepet kap. A talajtakarás (fűnyesedékkel vagy szalmával) segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát, ami kulcsfontosságú a forró, száraz időszakokban. A mulcsréteg emellett gátolja a gyomok elszaporodását és csökkenti a talaj hőmérsékletét.

Az időszak a betakarítás szempontjából is kiemelt jelentőségű. Folyamatosan szedik a paradicsomot, paprikát, uborkát és a gyümölcsöket, mint az alma és a körte. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a meleg időjárás kedvez a kártevőknek, így a darazsak elleni védekezés is aktuális feladat.

A lényeg, hogy jelenleg a vízpótlás és a hőség elleni védekezés áll a fókuszban.

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. Európai vezetők közben bejelentették: hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba, hogy a háború rendezéséről beszéljenek az amerikai elnökkel. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Brutálisan berúgta az ajtót a BÉT: csak úgy szárnyal a BUX, és van még benne kerozin

Brutálisan berúgta az ajtót a BÉT: csak úgy szárnyal a BUX, és van még benne kerozin

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.

Zelensky and allies head to White House for Ukraine talks

Zelensky and allies head to White House for Ukraine talks

European leaders will join Zelensky as he attends a crunch meeting with Trump on the Russia-Ukraine war.

