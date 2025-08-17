Fellélegezhetünk, de a nyár még marad

Vasárnap a napos-gomolyfelhős időben helyenként kialakulhat zápor, zivatar néhol felhőszakadás kíséretében. Élénk lesz az északi, északnyugati szél, zivatar környezetében viharos lehet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakul a hőmérséklet.

Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, olykor akár nagyon erős fokozatot érhet el.

Hétfőn többször erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de csapadék nem valószínű. A többfelé élénk, erős északi, északkeleti szélben 26-31 fokra van kilátás.

Kedden sok napsütés ígérkezik, az időként megnövekvő gomolyfelhőkből csapadék nem várható. Helyenként egy-egy élénk széllökés kísérheti a változó irányú szelet. Délután 27-32 fokig melegszik a levegő.