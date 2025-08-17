ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Lens flare sunlight and clear blue sky
Nyitókép: SEAN GLADWELL / Getty Images

Fellélegezhetünk, de a nyár még marad

Infostart

A szél hűti a levegőt.

Vasárnap a napos-gomolyfelhős időben helyenként kialakulhat zápor, zivatar néhol felhőszakadás kíséretében. Élénk lesz az északi, északnyugati szél, zivatar környezetében viharos lehet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakul a hőmérséklet.

Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, olykor akár nagyon erős fokozatot érhet el.

Hétfőn többször erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de csapadék nem valószínű. A többfelé élénk, erős északi, északkeleti szélben 26-31 fokra van kilátás.

Kedden sok napsütés ígérkezik, az időként megnövekvő gomolyfelhőkből csapadék nem várható. Helyenként egy-egy élénk széllökés kísérheti a változó irányú szelet. Délután 27-32 fokig melegszik a levegő.

Kezdőlap    Belföld    Fellélegezhetünk, de a nyár még marad

időjárás

uv-sugárzás

enyhülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tűzszünet nélkül zárná le az ukrajnai háborút Donald Trump

Tűzszünet nélkül zárná le az ukrajnai háborút Donald Trump

Hétfőn kiderülhet, mikot lesz a Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó - legalábbis az amerikai elnök szerint. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanis azt mondta: Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges hármas találkozójának kérdése az anchorage-i tárgyalások során nem merült fel
 

The New York Times: Putyin a teljes Donbaszt akarja a békéért

Levelet írt Vlagyimir Putyinnak Melania Trump

Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

Elemzők az alaszkai csúcsról: lehet még egy ígéretes folytatás

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan biztonsági malőr történt Amerikában, ami a Trump–Putyin-csúcs minden részletét kiadta

Olyan biztonsági malőr történt Amerikában, ami a Trump–Putyin-csúcs minden részletét kiadta

Alaszkában újabb biztonsági botrány rázta meg a Trump-adminisztrációt: egy hotel nyilvános nyomtatójában maradtak a Trump–Putyin-csúcs érzékeny részleteit tartalmazó dokumentumok. Az iratok pontos helyszíneket, elérhetőségeket és egy tervezett államfői ebéd protokollját is tartalmazták, szakértők szerint súlyos fegyelmi hibát jelezve – írja az NPR.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondták! Hiába káros, ezért akar minden magyar kocsival furkizáni - nincs mit tenni

Kimondták! Hiába káros, ezért akar minden magyar kocsival furkizáni - nincs mit tenni

A győri agglomerációban jelentősen megnövekedett a környezeti terhelés az elmúlt évtizedekben a szuburbanizáció következtében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump urges Ukraine to agree to Moscow peace deal

Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump urges Ukraine to agree to Moscow peace deal

The US president will meet his Ukrainian counterpart in Washington on Monday in the wake of his Alaska summit with Vladimir Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 20:00
Kényszer – Így árasztottak el egy hazai erdőséget
2025. augusztus 16. 19:47
Itt a hét öt száma
×
×
×
×