Orbán Balázs: Beérni látszik Orbán Viktor békemissziója

Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye: asztalhoz ült a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget tudnak vetni a háborúnak - írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint

a Trump–Putyin-találkozó első felvonása történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés.

Először nyílt meg valódi tárgyalási tér a konfliktus rendezésére, ami önmagában is hatalmas lépés a béke felé - tette hozzá.

Azt írta: Orbán Viktor miniszterelnök a háború kitörése óta, az elmúlt 3,5 évben következetesen és sokszor egyedül hangsúlyozta: a béke kizárólag tárgyalásos úton érhető el. Szerinte az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy ez a megközelítés kezd valósággá válni.

A politikai igazgató szerint "a háborúpárti európai vezetők" az utolsó pillanatig próbálták rávenni Donald Trumpot, hogy a háború folytatása mellett kötelezze el magát – sikertelenül.