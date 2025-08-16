ARÉNA
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Danube Institute szervezésében megtartott, Rod Dreher könyvéből készült Live Not By Lies című dokumentumfilm vetítése előtt a Lónyay-Hatvany Villában 2025. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Orbán Balázs: Beérni látszik Orbán Viktor békemissziója

Infostart

Az elmúlt 3,5 évben most történt meg először, hogy a béke valódi lehetősége megjelent a nemzetközi színtéren - áll a bejegyzésben.

Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye: asztalhoz ült a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget tudnak vetni a háborúnak - írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint

a Trump–Putyin-találkozó első felvonása történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés.

Először nyílt meg valódi tárgyalási tér a konfliktus rendezésére, ami önmagában is hatalmas lépés a béke felé - tette hozzá.

Azt írta: Orbán Viktor miniszterelnök a háború kitörése óta, az elmúlt 3,5 évben következetesen és sokszor egyedül hangsúlyozta: a béke kizárólag tárgyalásos úton érhető el. Szerinte az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy ez a megközelítés kezd valósággá válni.

A politikai igazgató szerint "a háborúpárti európai vezetők" az utolsó pillanatig próbálták rávenni Donald Trumpot, hogy a háború folytatása mellett kötelezze el magát – sikertelenül.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Balázs: Beérni látszik Orbán Viktor békemissziója

