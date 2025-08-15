A hőség miatt változik a hétvégi közlekedés

A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozását szombaton és vasárnap - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteken.

A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 16-án, szombaton 15 órától augusztus 17-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást.

A kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésére az éjszakai időszakban, szombaton 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul: augusztus 16. (szombat) 15:00-22:00, augusztus 17. (vasárnap) 06:00-22:00.

A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja - áll a közleményben.