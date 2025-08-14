Szörnyű napok jönnek a kutyák, macskák számára

Ovádi Péter azt hangoztatta: az állattartók kötelessége, hogy az állatok számára elegendő mennyiségű friss ivóvizet biztosítsanak, és elengedhetetlen az árnyékos és megfelelő légmozgású hely kialakítása az állatok számára, ahol megvédhetik magukat a tűző naptól. Ez megvalósítható akár fák árnyékában vagy árnyékoló eszközök használatával is.

A kormánybiztos azt tanácsolta, hogy kerüljük a magas hőmérséklet idején a sétát, hiszen ez a hőgután túl akár égési sérüléseket is okozhat az állatnak, de megoldást jelenthet a kora reggeli és késő esti mozgatás. Kiemelte, hogy az állatokat tilos zárt autóban hagyni időtartamtól függetlenül, hiszen a gépjárművek belső hőmérséklete nagyon gyorsan emelkedhet, ami súlyosan veszélyeztetheti az állatok életét.

Érdemes odafigyelni arra is, hogy az állat esetlegesen kap-e olyan gyógyszert, amely fényérzékenységet okoz - jelezte Ovádi Péter.

Az állatok viselkedését figyelemmel kell kísérni extrém időjárás esetén, és ha bármilyen abnormális vagy aggasztó jel észlelhető, sürgősen állatorvoshoz kell fordulni. "Az állatok jólléte közös felelősségünk", ezért a kormánybiztos arra biztat minden állattartót, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést az állatok biztonságának és egészségének védelme érdekében a hőségriadó idején is.