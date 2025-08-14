Két magyar városban is emelkedik a koronavírus jelenléte

Emelkedés tapasztalható Békéscsabán és Salgótarjánban, 20 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés sehol sem volt tapasztalható, így a 32. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Az NNGYK szerint egyes területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Ami jó hír, hogy az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.