Infostart.hu
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Nyitókép: Unsplash

Két magyar városban is emelkedik a koronavírus jelenléte

Infostart

Országos szinten enyhén emelkedett a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.

Emelkedés tapasztalható Békéscsabán és Salgótarjánban, 20 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés sehol sem volt tapasztalható, így a 32. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Az NNGYK szerint egyes területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Ami jó hír, hogy az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Belföld    Két magyar városban is emelkedik a koronavírus jelenléte

koronavírus

sars

szennyvízvizsgálat

