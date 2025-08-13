Végre tényleg autópálya kötheti össze a két magyar nagyvárost

Az útvonal a két város gazdasági övezetei között biztosít majd biztonságos és nagy kapacitású közúti összeköttetést – írja a vg.hu a Magyar Építők cikke alapján és Dehir információi alapján, melyek szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.

Lázár János miniszter január végi nyíregyházi látogatásán jelentette be, hogy megrendelik a 4-es főút négysávosításának terveit a Debrecen és Nyíregyháza közti szakaszra.

„Négysávosítjuk az utat. Kétharmadában új nyomvonalat fogunk kijelölni, és egyharmadában a régi nyomvonalon halad majd az út”

– mondta a miniszter.

A tenderdokumentációban a feladatot így határozták meg:

mintegy 35 kilométer hosszú egybefüggő – ebből 10 kilométer meglévő, 25 kilométer új nyomvonalon vezetett – 2x2 sávos közúti kapcsolat létrehozásához szükséges engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

A fejlesztéssel érintett szakasz a 354-es főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4-es főút – M3 autópálya csomópontjáig tart,

6 külön szintű csomóponttal és a hozzá kapcsolódó alcsomópontokkal,

3 kétsávos körforgalommal,

19 műtárggyal a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően,

valamennyi érintett közmű kiváltásával és védelembe helyezésével és a szükséges engedélyek megszerzésével.

A 4-es főút négysávosítását Debrecen és Nyíregyháza között egyébként a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította. Lázár János januárban azt is bejelentette, hogy elkészültek a Debrecen és Nyíregyháza közti vasútvonal felújításának tervei, és várhatóan hamarosan kiírják a kivitelezésről szóló közbeszerzést.