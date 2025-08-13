ARÉNA
Nyitókép: pixabay.com

Végre tényleg autópálya kötheti össze a két magyar nagyvárost

Infostart

Kétszer kétsávos autópálya lehet a 4-es számú főútból Debrecen és Nyíregyháza között. Öt pályázót hívott meg ajánlattételre a tervek elkészítésére az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Az útvonal a két város gazdasági övezetei között biztosít majd biztonságos és nagy kapacitású közúti összeköttetést – írja a vg.hu a Magyar Építők cikke alapján és Dehir információi alapján, melyek szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.

Lázár János miniszter január végi nyíregyházi látogatásán jelentette be, hogy megrendelik a 4-es főút négysávosításának terveit a Debrecen és Nyíregyháza közti szakaszra.

„Négysávosítjuk az utat. Kétharmadában új nyomvonalat fogunk kijelölni, és egyharmadában a régi nyomvonalon halad majd az út”

– mondta a miniszter.

A tenderdokumentációban a feladatot így határozták meg:

  • mintegy 35 kilométer hosszú egybefüggő – ebből 10 kilométer meglévő, 25 kilométer új nyomvonalon vezetett – 2x2 sávos közúti kapcsolat létrehozásához szükséges engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
  • A fejlesztéssel érintett szakasz a 354-es főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4-es főút – M3 autópálya csomópontjáig tart,
  • 6 külön szintű csomóponttal és a hozzá kapcsolódó alcsomópontokkal,
  • 3 kétsávos körforgalommal,
  • 19 műtárggyal a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően,
  • valamennyi érintett közmű kiváltásával és védelembe helyezésével és a szükséges engedélyek megszerzésével.

A 4-es főút négysávosítását Debrecen és Nyíregyháza között egyébként a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította. Lázár János januárban azt is bejelentette, hogy elkészültek a Debrecen és Nyíregyháza közti vasútvonal felújításának tervei, és várhatóan hamarosan kiírják a kivitelezésről szóló közbeszerzést.

debrecen

autópálya

nyíregyháza

4-es főút

×
