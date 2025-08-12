ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.69
usd:
340.52
bux:
104190.64
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: https://auto.bme.hu/

Vigyázat, digitális teszt indul egy magyar autópályán, a rendőrök is érdeklődnek

Infostart / MTI

Virtuális rendőrként is figyelheti az autósokat az M1-M7-en tesztelt új rendszer, a Budapesti Műszaki Egyetem vezeti a konzorciumot.

A világon szinte egyedülálló rendszert tesztelnek Budaörsnél, amely a baleset-megelőzésen túl akár a közlekedési morál javításában is szerepet játszhat a jövőben.

Élesítették az M1-M7 közös szakaszán, a budaörsi felüljáró-körforgalomnál kiépített intelligens rendszert - írja a vezess.hu.

A világon szinte egyedülállónak mondható ez a 800 méteres pályaszakasz, hiszen a BME kutatói szerint csak Kínában van ehhez hasonló tudású útszakasz, igaz, ott sokkal hosszabban építették ki.

A lap Rövid Andrást, a BME Gépjármű-technológia Tanszék tudományos főmunkatársát kérdezte, aki az Eureka Central System névre keresztelt projekt szakmai vezetője.

A projektről az egyetem honlapján is olvashat, illetve fotókat és egy videót láthat.

A projekt jelenleg is kutatás-fejlesztési fázisban van. A több munkacsomagot tartalmazó projektben számos hazai és külföldi (osztrák) szereplő vesz részt, a konzorcium vezetője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A rendszer működéséhez szükséges szenzorokat a Magyar Közút biztosította, amely az M1-M7 ezen szakaszának kezelője.

A jelenleg 800 méteres pályát képes a rendszer digitálisan reprezentálni, lényegében valós időben áll elő egy digitális iker az adott autópálya-szakaszról.

A valós idő elég tág fogalom, ezért Rövid András hozzátette, hogy itt ezt úgy kell érteni, hogy körülbelül 100 milliszekundum alatt áll elő a digitális ikermodell. Ez elegendő ahhoz, hogy az adott útszakaszon haladó járművek minden állapotát valós időben lehessen nyomon követni és egyéb, magasabb szintű adatokat származtatni a mozgásukból.

Azért ezt az helyszínt választották a tesztelésre, mert itt van meg a pályaszakasz megfelelő kiépítettsége a rendszer felállításához, és a forgalomsűrűség is kellően nagy ahhoz, hogy különböző szituációkat lehessen vizsgálni autópálya-környezetben.

A rendszert alkalmazó szakaszt hamarosan 1,5 kilométerre tervezik bővíteni.

Kezdőlap    Belföld    Vigyázat, digitális teszt indul egy magyar autópályán, a rendőrök is érdeklődnek

kutatás

autópálya

autózás

budapesti műszaki egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Amerika is igen jól járhat az azeri–örmény békekötéssel

Szakértő: Amerika is igen jól járhat az azeri–örmény békekötéssel
Erősödhet a térségben az Egyesült Államok befolyása, miután az Azerbajdzsán és Örményország között 35 éve fennálló konfliktus lezárását jelentő megállapodást írt alá az azeri elnök és az örmény miniszterelnök pénteken a Fehér Házban – emelte ki Vasa László, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója, a Széchenyi egyetem tanára az InfoRádióban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Miért nem kap már erőre magyar gazdaság?

Miért nem kap már erőre magyar gazdaság?

A második negyedéves GDP-adatok után világos, hogy idén sem vesz lendületet a magyar gazdaság. Ez lesz sorozatban a harmadik év, amikor stagnálásközeli helyzet vár hazánkra. A korábbi növekedési motorok kifulladtak, újak pedig egyelőre nincsenek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bombameglepetés a turizmusban: megugrott a külföldi költés, újra berobbant az ágazat

Bombameglepetés a turizmusban: megugrott a külföldi költés, újra berobbant az ágazat

2025 első felében nőtt a vendégforgalom és a külföldiek kiadásai, ami tovább hajtja a turizmus gazdasági növekedését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky could still attend Trump-Putin meeting, but rest of Europe is shut out

Zelensky could still attend Trump-Putin meeting, but rest of Europe is shut out

As things stand, there are no invites for the country being invaded, nor the continent it sits in, writes James Waterhouse.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 05:24
Elmebaj a 6-oson: e-rolleres és audis kakaskodott, 90-es tempónál – videó
2025. augusztus 12. 05:12
Sok ezer magyar horgász most nagyon rossz hírt kapott
×
×
×
×