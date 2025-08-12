Vigyázat, digitális teszt indul egy magyar autópályán, a rendőrök is érdeklődnek

A világon szinte egyedülálló rendszert tesztelnek Budaörsnél, amely a baleset-megelőzésen túl akár a közlekedési morál javításában is szerepet játszhat a jövőben.

Élesítették az M1-M7 közös szakaszán, a budaörsi felüljáró-körforgalomnál kiépített intelligens rendszert - írja a vezess.hu.

A világon szinte egyedülállónak mondható ez a 800 méteres pályaszakasz, hiszen a BME kutatói szerint csak Kínában van ehhez hasonló tudású útszakasz, igaz, ott sokkal hosszabban építették ki.

A lap Rövid Andrást, a BME Gépjármű-technológia Tanszék tudományos főmunkatársát kérdezte, aki az Eureka Central System névre keresztelt projekt szakmai vezetője.

A projektről az egyetem honlapján is olvashat, illetve fotókat és egy videót láthat.

A projekt jelenleg is kutatás-fejlesztési fázisban van. A több munkacsomagot tartalmazó projektben számos hazai és külföldi (osztrák) szereplő vesz részt, a konzorcium vezetője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A rendszer működéséhez szükséges szenzorokat a Magyar Közút biztosította, amely az M1-M7 ezen szakaszának kezelője.

A jelenleg 800 méteres pályát képes a rendszer digitálisan reprezentálni, lényegében valós időben áll elő egy digitális iker az adott autópálya-szakaszról.

A valós idő elég tág fogalom, ezért Rövid András hozzátette, hogy itt ezt úgy kell érteni, hogy körülbelül 100 milliszekundum alatt áll elő a digitális ikermodell. Ez elegendő ahhoz, hogy az adott útszakaszon haladó járművek minden állapotát valós időben lehessen nyomon követni és egyéb, magasabb szintű adatokat származtatni a mozgásukból.

Azért ezt az helyszínt választották a tesztelésre, mert itt van meg a pályaszakasz megfelelő kiépítettsége a rendszer felállításához, és a forgalomsűrűség is kellően nagy ahhoz, hogy különböző szituációkat lehessen vizsgálni autópálya-környezetben.

A rendszert alkalmazó szakaszt hamarosan 1,5 kilométerre tervezik bővíteni.