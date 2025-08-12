Titkos út a Balatonra: így kerülheti el a dugót

Van egy útvonal, amit szinte senki nem használ Budapesttől a Balatonig. Egy út, ahol a sztrádazaj helyett madárdal kísér, ahol falvak főutcáján suhansz át és az ablakon beszüremkedik a frissen vágott fű illata? Mutatunk egy ilyet - írja a vezess.hu.

Budapest, Budaörs, Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Lovasberény, Csala, Székesfehérvár, Sárszentmihály, Nádasdladány, Füle, Balatonfőkajár, Balatonakarattya ‒ a táv 121 km, amelyhez 2 óra 25 percre van szükségünk autóval, ha nem állunk meg.

Ha nincs dugó az M7-esen, akkor bő 1 óra alatt oda lehet érni a Budapest felől nézve az első balatoni településhez, de amikor igazán beáll a sztráda (mondjuk péntek délután), megfizethetetlen egy ilyen kis kerülő.

Ez az út nem csak a zsúfolt utakat kerüli ki, de olyan helyeken visz, ahol még lehet, soha nem jártál, pedig érdemes a figyelemre. Útközben megállhatsz egy vidéki cukrászdánál, egy árnyas templomkertnél szippantani egy kis friss levegőt, de a lényeg, hogy nem őröl fel az ideg a 35-40 fokos hőségben, miközben az M7-esen araszolsz - írja a lap.