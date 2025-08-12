Extra veszély leselkedik az utakon, megszólalt a rendőrség

Az úttestre kirohanó vadak súlyos balesetet okozhatnak, ezért érdemes ebben az időszakban nagyobb körültekintéssel vezetni – hívja fel a figyelmetPest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.

Az autó elé kirohanó vad esetében nehéz elkerülni az ütközést, főleg ha az sötétedés utáni időszakban történik. A nagyobb testű és súlyú állatok jelentős károkat okozhatnak, de 100 km/h-s sebesség mellett egy mezei nyúl is kiszakíthatja a futóművet.

Mint írják, a fokozott figyelem, a kellő körültekintés mellett kiemelten fontos a sebesség megfelelő megválasztása.

Ellenőrizd a jármű műszaki állapotát, különös tekintettel a gumikra, fékekre, világításra! Tartsd be a követési távolságot!

Ha a baleset elkerülhetetlen, használd a vészféket! Készülj fel az ütközésre, de ne rántsd félre a kormányt! Lehetőség szerint kerüld el, hogy átsodródj a szembejövő sávba!

Megoldás lehet az autó aljára rögzített vadriasztó, ami jelez az állatoknak. Ez a hangszóró olyan frekvenciát használ, amely a vadnak kellemetlen. Így esélyes, hogy kitér az utunkból.

Ha mégis megtörténik a baleset, az első dolgod az legyen, hogy meggyőződj arról, minden utas jól van-e, történt-e személyi sérülés. Ezt követően értesítsd a rendőrséget! A rendőrök értesítik majd az illetékes vadásztársaságot!

Ha az állat megsérült, de nem pusztult el, akkor se nyúlj hozzá, mert a fájdalom agresszív viselkedést válthat ki belőle és még ebben az állapotában is jelentős sérüléseket okozhat

– tanácsolják.