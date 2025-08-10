Újabb dunai strandot zártak be a rossz vízminőség miatt

Több népszerű strandot is bezártak az elmúlt napokban országszerte. Fadd-Dombori II-es számú strandján határozatlan időre fürdési tilalmat rendeltek el, miután a legutóbbi vízminőség-vizsgálat enterococcus baktérium jelenlétét mutatta ki - írja a teol.hu.

Bordács József, Fadd polgármestere elmondta, a kórokozó székletszennyezésre utalhat, és fertőzéseket okozhat, ezért a hatóság azonnali lépésre kényszerült.

A település I-es strandja továbbra is nyitva van.

Hasonló volt a helyzet Verőcénél is. Itt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Vízminőség-vizsgáló Laboratóriuma által Verőce Község Önkormányzata részére megküldött, augusztus 4-6. között készült természetes fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyv alapján a Duna vize Verőcénél fürdőzésre jelenleg nem alkalmas, a fürdőzés tehát átmenetileg tilos.

Ennek oka, hogy az elmúlt napokban levonult árhullám következményeként az Enterococcus baktérium koncentrációja a vízben jóval meghaladja a megengedett 500 TKE/100 ml határértéket: csaknem a négyszerese - közölte az önkormányzat a 24.hu cikke szerint.

Eközben a Duna magas vízállása és a vízben lévő szennyeződések miatt bezárták az alsógödi és felsőgödi szabadstrandokat, valamint a fővárosi Római-parti Plázst is. Bár a folyó augusztus 1-jén mért tetőzése nem érte el az árvízvédelmi készültségi szintet, a sodrás és a lerakódó hordalékok miatt a fürdőzés nem biztonságos.

A gödi és a fővárosi strandok újranyitásáról a vízszint csökkenése és a vízminőségi vizsgálatok eredményei után adnak majd tájékoztatást. A Római-parti Plázs esetében ez takarítással és a meder átvizsgálásával is jár - számoltunk be az

Fotónk illusztráció.