2025. augusztus 10. vasárnap
Egy tized híján 40 fok volt

Infostart

Előzetes adatok szerint egy tizedre voltunk a 40 foktól, de a hitelesítésre még várni kell.

A HungaroMet előzetes, azaz még nem hitelesített adatai szerint megdőlt az augusztus 10-ére vonatkozó napi országos és fővárosi melegrekord is. A még nem hivatalos adatok szerint Körösladányban 39,9°C-ig melegedett a levegő, míg Budapest Újpest állomáson 38,7°C-ot regisztráltak vasárnap délután - írja az idokep.hu.

A korábbi országos napi melegrekord kereken 39°C volt, melyet 1948-ban mértek, akkor Csongrádon és Túrkevén is ennyit mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben.

A budapesti rekordot pedig Budapest Országút állomás tartotta, ott 1946-ban 37,9°C-ot regisztráltak.

Pénzénél van Szlovákia népe? Nincs!

Pénzénél van Szlovákia népe? Nincs!
Szlovákiában a lakosság közel ötödét, 17,6 százalékát fenyegeti a szegénység veszélye – derül ki az Alma Career nemzetközi HR-technológiai vállalat friss kutatásából. A felmérés rámutatott: még a stabil jövedelemmel rendelkező munkavállalók kétharmada is nehezen tudja beosztani a fizetését. Ez az arány egy év alatt 59 százalékról 67 százalékra nőtt.
Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.
Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap

Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap

Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Többek között nagyszabású dróntámadás érte a szaratovi olajfinomítót Oroszországban, ahol a támadást követően tűz ütött ki. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

UN ambassadors condemn Israel's 'dangerous' Gaza City plan as Netanyahu denies starving Palestinians

UN ambassadors condemn Israel's 'dangerous' Gaza City plan as Netanyahu denies starving Palestinians

The US's UN ambassador has criticised delegates of "taking advantage" of the emergency meeting to accuse Israel of genocide.

