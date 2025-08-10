Egy tized híján 40 fok volt

A HungaroMet előzetes, azaz még nem hitelesített adatai szerint megdőlt az augusztus 10-ére vonatkozó napi országos és fővárosi melegrekord is. A még nem hivatalos adatok szerint Körösladányban 39,9°C-ig melegedett a levegő, míg Budapest Újpest állomáson 38,7°C-ot regisztráltak vasárnap délután - írja az idokep.hu.

A korábbi országos napi melegrekord kereken 39°C volt, melyet 1948-ban mértek, akkor Csongrádon és Túrkevén is ennyit mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben.

A budapesti rekordot pedig Budapest Országút állomás tartotta, ott 1946-ban 37,9°C-ot regisztráltak.