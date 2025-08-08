ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.38
usd:
339.63
bux:
104286.14
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos
Nyitókép: Honvédelmi Minisztérium

Meghalt két magyar katona

Infostart

2025. augusztus 5-én elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot.Egy 29 éves katona pedig itthon, egy menetgyakorlat közben lett rosszul.

A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította - áll a HM közleményében.

A másik eset

2025. augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt.

A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt.

A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

Kezdőlap    Belföld    Meghalt két magyar katona

halál

katona

magyar honvédség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hangulatban zárták a hetet az amerikai tőzsdék

Jó hangulatban zárták a hetet az amerikai tőzsdék

Főként mínuszban telt a kereskedés ma Ázsiában, míg Európában vegyes mozgásokat láttunk. Idehaza a nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, majd összejött a mindenkori zárócsúcs is (a BUX indexszel egyetemben), míg a Mol a vártnál rosszabb negyedéves számok hatására mínuszba került. Eközben az amerikai tőzsdéken folytatódott a visszapattanás a múlt hét végi korrekció után, mindhárom vezető index emelkedéssel zárta a hetet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények

2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények

A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7én és 8án lesznek majd láthatók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel rejects international criticism of Gaza City takeover plan

Israel rejects international criticism of Gaza City takeover plan

Israel's defence minister says countries that condemn Israel and threaten sanctions "will not weaken our resolve".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 22:05
A vártnál lassabban csökkent az infláció júliusban - a nap hírei
2025. augusztus 8. 20:02
Újabb két körzet eredményét ismertették, mind a két fél örülhet
×
×
×
×