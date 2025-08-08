Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
14.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere
16.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
18.00 Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke
23.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
Vasárnap
5.00 Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos
8.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
13.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
14.00 Nagy István agrárminiszter
16.00 Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke
18.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője
23.00 Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója