Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Donald Trump amerikai elnök 17 új Patriot légvédelmi rendszert ígért az oroszokkal harcoló Kijevnek, de az még nem egyértelmű, honnan kerülnek a fegyverek az ukránokhoz. Ráadásul László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint a rakéták gyártása drága és lassú, pedig ezeken kellene osztoznia 19 országnak.