ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.07
usd:
339.03
bux:
104286.14
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Ferencz Orsolya, Bóka János, Hegyi Zsolt, Nagy István, Wéber Gábor és Tóth Tamás.

Szombat

11.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

14.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere

16.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

18.00 Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke

23.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

Vasárnap

5.00 Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos

8.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes

13.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa

14.00 Nagy István agrárminiszter

16.00 Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke

18.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője

23.00 Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója

Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

műsorajánló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Németország felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelbe

Németország felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelbe

Németország felfüggeszti a Gázai övezetben használható fegyverek exportját Izraelbe, miután az ország bejelentette, hogy kiterjeszti hadműveleteit a térségben. Ez az első alkalom, hogy Németország megtagadja a katonai támogatást régi szövetségesétől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Évtizedek óta nem kapott akkora pofont Putyin, mint most: ez minden tervét keresztül húzza?

Évtizedek óta nem kapott akkora pofont Putyin, mint most: ez minden tervét keresztül húzza?

Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Where should we go?' Gaza City residents fear destruction and displacement over Israel's takeover plan

'Where should we go?' Gaza City residents fear destruction and displacement over Israel's takeover plan

Meanwhile, Netanyahu's decision prompts criticism from international leaders, with Germany suspending Gaza-bound military exports to Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 18:23
Hatalmas lángokkal égett egy autó az M4-esen
2025. augusztus 8. 17:49
Elmegyógyítóba viszik az Orbán Viktor megölésére embert kereső férfit
×
×
×
×