Infostart.hu
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

Focizott a kisfiú, összeesett, nem tudtak segíteni rajta

Infostart

Hiába érkeztek a mentősök, a fiún a szakszerű újraélesztés sem segített. Pár napja egy Tolna vármegyei kosárlabdázó lányért kellett mentőhelikopterrel menni.

Rosszul lett és életét vesztette egy kiskamasz szombaton késő délután egy Békés vármegyei településen – írja a beol.hu. A vármegyei lap úgy tudja, a fiú a halála előtt a házuk udvarán focizott.

Hangai József mentőtiszt, az OMSZ regionális kommunikációs munkatársa a portál megkeresésére elárulta, a helyszínre esetkocsit és mentőgépkocsit is riasztott mentésirányításuk, miközben a helyszínen tartózkodóknak az újraélesztés lépéseire adott instrukciókat. Mint mondta, sajnos a kitartó, emelt szintű újraélesztési kísérlet ellenére sem lehetett megmenteni a fiú életét.

Szekszárdon is perceken múlt a tragédia

Kedden délelőtt Szekszárdon, a Baka István Általános Iskolában lett rosszul egy fiatal lány kosárlabdaedzés közben. A lány rosszul lett, remegni kezdett majd összeesett és leállt a szíve – adta hírül a teol.hu.

A TARR KSC Szekszárd közleménye szerint az edző haladéktalanul értesítette a mentőket és a diszpécser segítségével megkezdte az újraélesztést. A klub azt írja, a család által adott információk szerint a lány kezelése zajlik, állapota jelenleg stabil.

Az OMSZ arról tájékoztatta a Tolna vármegyei portált, hogy az esetkocsi percek alatt a helyszínen volt, és mentőhelikopter is érkezett. A lányt sikerült újraéleszteni, a helyszíni beavatkozások után lélegeztetve szállították kórházba. Úgy tudni, hogy jelenleg altatják.

A Tolna vármegyei portál videót is közölt arról, ahogy a lányt az OMSZ munkatársai a mentőhelikopterbe teszik és az elrepül vele:

Belföld    Focizott a kisfiú, összeesett, nem tudtak segíteni rajta

