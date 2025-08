Öt év alatt 4500-5000 milliárdnyi beruházási forint mozdul meg Magyarországon - Kormányinfó percről percre

2025.08.06. 15:51 Bige László egyik fia feltűnhetett a Tisza Párt körül. Mit gondol erről? Gulyás Gergely: a Tisza Párt bárkitől bármilyen pénzt örömmel fogad. Ezek az emberek 4 éve Márki-Zay Pétert támogatták.

2025.08.06. 15:50 Erdélyi Tisza-rendezvény: kitiltottak újságírókat. Mit gondol? Gulyás Gergely: a Tisza Párt néhány politikusa csak a saját ölebsajtójával foglalkozik. Sajnálom ezeket az újságírókat.

2025.08.06. 15:49 Mit üzen az Otthon Startot kritizáló Tisza Pártnak? Gulyás Gergely: van egy ármaximum. De eleve elszomorító, hogy lehet, hogy nem szeretjük egymást, de lehetne egy-egy olyan javaslat, amire azt mondjuk, hogy mindenkinek az érdekét szolgálja. Ezeket a kritikákat akár el is hagyhatnánk a mindennapokból. Sokan fognak élni az Otthon Starttal politikai szimpátiától függetlenül.

2025.08.06. 15:48 Közszolgálati dolgozók otthonteremtése - Hány embert érint, mennyibe kerül az államnak? Gulyás Gergely: becsléseink vannak. A munkavállalók 15 százaléka lehet érintett, 100 milliárd forinthoz közeli tétel lehet érintett.

2025.08.06. 15:44 Az Otthon Start témájú kérdéseknek... ... vége. Egyéb témájú kérdések jönnek.

2025.08.06. 15:43 Otthon Start - A négyzetméterben meghatározott ár (1,5 millió forint) fog-e változni? Panyi Miklós: nem, ez üzenet az ingatlanpiacnak is.

2025.08.06. 15:42 Otthon Start - Régebbi ingatlantulajdonosok is igényelhetnek hitelt. Ki dönti el, hogy közülük ki jogosult? Panyi Miklós: arra jutottunk, hogy van olyan élethelyzet, hogy valaki örököl egy kis ingatlant, ami talán már nem is forgalomképes, ez legfeljebb 15 millió forint. Őket nem zárjuk ki a programból. Van egy ilyen definíció. Egy másik szabály az 50 százalékos szabály. Aki az alatt van, szintén része a programnak. És még egy: 10 évig vizsgáljuk az ingatlanviszonyokat. Mindazok, akik a devizahitel-válság miatt vesztették el az ingatlanukat, most ők is lehetőséghez jutnak. Aki nyilatkozik a hiteligényléskor, annak büntetőjogi felelőssége van, nyilatkozati elv van.

2025.08.06. 15:40 Otthon Start - Az egyéb hitelekkel összehangolják-e? Lesz-e gyorsított hitelfelvételi ügyintézés? Hitelkampány várható-e? Panyi Miklós: a csoknál, csok plusznál fontos a részletszabályok összehangolása, az értékhatárok és az első tulajdon kérdéskörét kell tisztázni. Továbbá számos ponton egyszerűsítettük a bankok adminisztrációs kötelezettségeit, és a bankok is így azon lesznek, hogy a legnagyobb kedvezményt biztosítsák a fiatalok részére. Ügyfélbarát eljárásrend várható. Kampány pedig lesz, már van is.

2025.08.06. 15:37 Otthon Start - Lesz bérlakásprogram is? Panyi Miklós: ez egy elég ambiciózus program, mi a tulajdonban bízunk. A bérlakás egy más logika, az egy bérleti jogon alapuló viszonyrendszer.

2025.08.06. 15:36 Otthon Start - Új elem, hogy a kínálati oldal erősödik. Lakótelepek, tömbök létesülnek? Kik fognak beruházni ilyenekbe? Hol lesznek a helyszínek? Gyárak mellett? Kiket várnak oda? Panyi Miklós: az ezzel kapcsolatos szabályozás hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben, de 250 lakásos beruházás kell, ennek 70 százaléka érintett kell, hogy legyen a programban. A fejlesztők nem észszerűtlenek, sok esetben már van építési telkük, csak még nem indították be az építést. Egyrészt Budapesten vannak érintett kerületek jó közlekedéssel, és vannak barnamezős területek is, ahol van lehetőség ingatlanfejlesztések megvalósítására. Azt is látjuk, hogy megyei jogú városoknál van kereslet új építésű ingatlanok iránt. Megindult a fejlesztők érdeklődése is ott. A programiroda feladata lesz, hogy támogassa a folyamatokat, az önkormányzatokat is be lehet vonni.

2025.08.06. 15:33 Otthon Start - Hogyan képzeli el a kormány a bankok közötti versenyt? Kérhetnek a bankok nagyobb önerőt is? Panyi Miklós: a bankokkal való konzultáció során azt érzékeltük, hogy ez a termék sokakat megmozgat, 80-90 százalékban fiatalokat. Sok bank korábban is kedvezményeket nyújtott a fiataloknak, és akár be is mehetnek a 3 százalék alá a törlesztőnél. Nagy a mozgolódás, nagy a készülődés, a bankok ügyfeleket akarnak szerezni.

2025.08.06. 15:31 Otthon Start - Csökkenthető-e az önrész jelzálog bevonásával? Készen állnak a bankok? Panyi Miklós: van lehetőség, az önrész ezzel még tovább csökkenthető. És igen, a bankok készen állnak.

2025.08.06. 15:30 Otthon Start - Hazatérő fiataloknak nem szól a program, mivel két év tb-fizetés kell hozzá. Mi a megoldás? Panyi Miklós: a szabály úgy szól, hogy 2 éves tb-jogviszony kell, de az EU-s tb-fizetést elismerjük. Tehát aki hazatér, számára is nyitva áll ez a program, de el kell töltenie 180 napot a magyar munkaerőpiacon a hazatéréskor. A programban benne van Nagy-Britannia.

2025.08.06. 15:27 Nem drágítja az ingatlanokat az Otthon Start? Sok szakértő mondja ezt Panyi Miklós: olvastam olyan elemzéseket, amelyek nem számolnak olyan nagy áremelkedéssel. Összesen 100 ezer ingatlan eladó, amely érintett. Sokan most azért nem kínálják az ingatlanjukat, mert nem tudják eladni, nem hisznek benne. Másrészt viszont a luxusingatlanok nem érintettjei a programnak, csak az olcsóbbak. A vevők pedig dönthetnek, hogy új vagy használt lakást vesznek-e. Az új fejlesztéseknél a következő évben 20-25 ezer lakás építése indul meg, ezeket is be lehet foglalni túlárazott használt lakások helyett.

2025.08.06. 15:23 Nem növeli meg a befektetési célú ingatlanvásárlást a program, mivel ki is lehet majd adni a lakást? Panyi Miklós: konzultáltunk ifjúsági szervezetekkel. Sokféle élethelyzet van, egy rezidens például lehet, hogy nincs egy településhez kötve. De olyan fiatalok érintettek, akik nincsenek olyan tulajdonosi helyzetben.

2025.08.06. 15:21 Kérdések... ...válaszok.

2025.08.06. 15:19 Otthon start - online, bankok, ingatlanpiac, ügyintézés, kiemelt beruházások Panyi Miklós: tájékoztató honlap és applikáció is indul, a hírlevélre később regisztrálni lehet. Létrejön az Otthon Start Programiroda is. Koordinációs feladatokat fog ellátni, illetve észrevételeket vesz fel. További fontos döntés, hogy gyorsan és ütemesen folyjon az ingatlanfejlesztés. Minden olyan fejlesztés, amely 250 új lakást érint, és 70 százalékosan beleesik a lakásszám a programban, kiemelt állami beruházásnak fog minősülni. Gyorsított engedélyezési eljárás alá is esik. Ez ingatlanfejlesztéseket generál, és jelentősen növeli az ingatlankínálatot Budapesten és a vidéki nagyvárosokban. A bankok is készen állnak szeptember 1-jére. Aki eddig nem tudta eladni ingatlanát, annak most jönni fognak a vevők. A program meg fogja mozdítani az építőipart is. 5 év alatt 4500-5000 milliárd forintnyi beruházási forint mozdul meg Magyarországon.

2025.08.06. 15:13 Otthon Start Panyi Miklós: szeptember 1-jével indul a fix 3 százalékos hitelprogram. A kapcsolódó csokrendelet társadalmi egyeztetésen van, 2 héten belül megjelenik a Magyar Közlönyben. A programot szakértőkkel is egyeztettük, ennek a munkának az eredménye a szeptembertől induló program. A program keretében az első lakáshoz lehet hozzájutni hitelhez, a hitelösszeg 50 millió forint lehet, 10 százalékos önerő mellett. Nem kell házasság vagy gyermekvállalás. Lehetőség van új ingatlan építésére. Lakás 100 millió forint lehet, ház 150 millió forint. A program 4 ponton segít a vásárlóknak: 25 év biztonság, kiszámíthatóság, tervezhetőség. Nincs árfolyamkockázat, nincs kamatkockázat. A havi törlesztő jóval olcsóbb, mint a ifx törlesztők esetén. További erőssége a programnak, hogy nagyobb ingatlanok is elérhetők a fiatalok számára, akár egy plusz szobával is nagyobban. A 10 százalékos önerő pedig a hozzáférhetőséget javítja az ingatlanokhoz. Egy 50 milliós ingatlan már 5 millió forinttól elérhető. Ez több 10 ezer fiatal számára teremt otthonteremtési lehetőséget. A fiatalok elindulhatnak az önálló életben és kitörhetnek az albérletből. A hitel variálható a falusi csokkal, a babaváróval és a csok plusszal is. A fix 3 százalékos hitel mindenkinek nagy lehetőség a családosoknak pedig páratlan. Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja.

2025.08.06. 15:10 Beruházások Vitályos Eszter: 13 projekt készült el az elmúlt héten, 44 milliárd forint értékben Kaposváron (kínaiak zöld mezős beruházása magyar támogatással, 200 új munkahely jött létre), a Suzuki is bővítette beruházásait. Átadtak egy sülysápi gyártócsarnokot is, 836 millió forint segítséggel 60 új munkahely jött létre. 9 települési beruházás is létrejött (többek közt: Balatonszéplak, Bogács, Berettyóújfalu, Balkány, Pápateszér).

2025.08.06. 15:07 Balkáni helyzet Gulyás Gergely: a veszélyek jelentősek, a Balkán puskaporos hordó, amelyből lehet háborús gócpont, amely növeli a világháború kitörésének esélyét. Milorad Dodik elítélése is destabilizálja a térséget. A nyugatnak távoznia kell ebből a térségből. Európa érdeke, hogy a Balkánt stabilizálni lehessen, majd integrálni.

2025.08.06. 15:04 Vámháború - iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv jön Gulyás Gergely: fontos kormánydöntések születtek. A külügyminiszter tájékoztatott, hogy elkezdte a konzultációt a nagy cégek képviselőivel a vámháborúval összefüggésben. Az EU számára előnytelen vállalásokat tett az Egyesült Államokkal szemben. A megállapodás nem látjuk, miként lesz betartható. A vita számtalan országban megindult, a károkat mérsékelni kell. Szijjártó Péter 10 nagy gazdasági társasággal találkozott, meghallgatta a véleményüket. Arra jutottunk, hogy annak érdekében, hogy a károkat mérsékeljük, iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervre van szükség, ezt a következő két hétben dolgozzuk ki.