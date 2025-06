Közzétették Orbán Viktor és Kapu Tibor teljes beszélgetését - videó

Rögtön a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó Kaput Tiborral folytatott beszélgetésük elején Orbán Viktor elárulta, mi tabu téma köztük:

A kormányfő felelevenítette, 17 éves volt, amikor látta Farkas Bertalan fellövését, és szerinte most ugyanezt érezheti sok gyerek.

Amikor Kapu Tibor megérkezett 26 óra út után a Nemzetközi Űrállomásra, volt egy órája, akkor telefonált haza, szüleivel beszélt, akik elmondták, mekkora hatása volt a felbocsátás a magyar emberekre és a nemzetre; Orbán Viktor szintén kifejezte büszkeségét.

A kormányfő szerint vita van a Földön arról, hogy van-e értelme beszállni az űriparba, Kapu Tibor erről azt mondta, számára ez nem is kérdés.

"Úgy hiszem és úgy vallom, hogy kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni. Az űripar és az űrtudomány egy olyan ágazat, ahol nem kell nagy szereplőnek lenni a csatlakozáshoz, elég, ha megnézzük az Ax-3-es misszió tagjait, van indiai, amerikai és lengyel is. A lengyel nép sem mondható a legnagyobb űrnemzetnek, India és Amerika is előttünk jár. De nemzetközi kooperációban is nagy dolgokat tudunk létrehozni" - fogalmazott.

Hozzátette, minden befektetett euró hatszorosan térül meg, de számára nem is ez az aspektus a legfontosabb, hanem hogy az ember az életét a példaképekre tekintve élje.

Ezt követően a "munkanapjáról" beszélt: mintegy 60 kísérletet hajt végre, ebből 25-öt magyarként, önállóan, akár külső segítséggel, de elsősorban a magyar tudomány szolgálatában, állami és magánmegbízásokból, együttműködve magyar egyetemekkel.

Űrörökségként tekint a sugárzásmérésre, ezért most dozimetriával is foglalkozik, akár Farkas Bertalan is 45 éve. Elvetette az első paprika-, retek- és búzamagokat is, és vizsgálta a felvitt muslicákat is, akiknek a DNS-ét idehaza majd áttekintik. Pihenésre is jut ideje, ilyenkor beszélgetnek a többiekkel, és van egy kupolamodul is odafent, onnan nézte

a Fertő tavat

a Balaton déli részét

Kecskemétet

Szegedet

Győrt

Keszthelyt.

Minden más felhős volt.

Orbán Viktor ezt követően a súlytalanságról kérdezte; a józan ész az űrben is működik, de vannak a súlytalanságnak negatív következményei is, ilyen a fluid shift, hisz az ember testnedvei feltolulnak a testben, lejjebb megy a csontsűrűség, fogy az izomzat és az agynak is hozzá kell szoknia a körülményekhez, "űrköd" települ rá.

"Ezt mindenképp éreztem az első három napon. Nagyon könnyű elhagyni a dolgokat" - ecsetelte.

Hónapokig készült rá, milyen lesz fentről látni a Kárpát-medencét, ezeket a pillanatokat szeretné megörökíteni, éjjel és nappal is. Nem vallja magát a legjobb fotósnak, de megtesz mindent, ígéri.

A beszélgetéskor 28 ezerrel ment az állomás, 400 kilométerre a Földtől, "olyan gyorsan megyünk oldalra, hogy mindig körbeessük a Földet", fogalmazott Kapu Tibor, majd megmutatta, hogyan lebeg a mikrofon a tartózkodási helyén.

Jelenlegi amerikai parancsnokuk már 675 napot töltött már az űrben, ennek a tapasztalatait nagy hasznát veszik odafent, összesen 11-en, 6 nemzet fiai, lányai - 7 ember olyan, aki először jár az űrben, ami mutatja, "mennyire terjeszkedik az űripar".

Orbán Viktor még az étkezéséről is kérdezte, kap-e Kapu Tibor "rendes ételt": piros aranyat és erős paprikát is vitt magával. Az ott megtalálható ételek sótlanok, mivel a só hozzájárul a csontveszteséghez, ez pedig ott a fent már idézett okokból nem előnyös. Elsősorban zacskózott ételeket eszik, liofilizált, fagyasztott-szárított, magas kalóriatartalmú ételeket, vagy olyanokat, amelyekhez egy kevés vizet hozzá kell tenni.

Elmondta, kettő űrállomás kering most a Föld körül, a másikon kevesebben is vannak, a többiek pedig szinte mind a Földön tartózkodnak most az emberiség tagjai közül.

A háború odafentről nem látszik, amiért Orbán Viktor "kétszeresen is irigyli".