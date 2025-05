Bolla Tibor a távozásáról: semmi olyat nem követtem el, ami bűn lett volna

Főpolgármester a Facebook-oldalán azt írta, hogy az ön kérésére mentette fel. Ez valóban így van? Miért döntött így?

Igen, én döntöttem így. A személyemet ért nemtelen támadásokat mérlegeltem, és úgy gondoltam, hogy ezzel szolgálom legjobban a főváros érdekeit, ha ezt megteszem, de nem azért, mert bármi közöm van ezekhez a dolgokhoz, hanem segíteni akartam a fővárost és a BKV munkáját.

A 444.hu cikkében azt állítják, sőt képeket közölnek arról, hogy ön közösen nyaralt F. Zsolttal, a BKV-t érintő számlagyáros ügy egyik vádlottjával, közösen szórakoztak és közvetve üzleti kapcsolatban is álltak. Akkor ön azt állítja, hogy mindez nem igaz?

Igen, azt állítom. Én Fuzik urat BKV-munkatársként ismertem meg 2009-ben. A munkatársam volt, soha semmilyen üzleti kapcsolatban nem voltam vele, sem nekem, sem a BKV-nak nincs a számlagyárhoz köze. Ezt évekig vizsgálta a rendőrség, és nagyon helyesen végigvizsgált minden szálat. Én Fuzik urat ismertem, de nagyon sok minden össze van mosva időrendben is. Mondok egy példát. Kitettek egy képet, hogy én Sanghajban voltam 2020 tavaszán. Én nem voltam Sanghajban 2020 tavaszán, januártól júliusig szabadságon se voltam, a Covid-időszak volt ekkor. Nagyon sok minden össze van mosva, az, hogy spontán összefutottam esetleg, nem is mostanában, hanem mondjuk tíz évvel ezelőtt egy volt munkatársammal, az nem jelenti azt, hogy én együtt buliztam vele, együtt jártam bárhova, bárhol együtt voltam vele. Ezek teljesen alaptalan vádak, hogy én ide-oda járogattam volna. Ő egy munkatársam volt, ismertem, én nem tagadom meg azokat az embereket, akiket ismertem, egyébként pedig amikor kirobbant ez az ügy, én már csak köszönőviszonyban voltam vele, de nyilvánvalóan nem az én feladatom megállapítani azt, hogy hol és milyen számlagyár volt. Ezt én a főpolgármester úrnak is elmondtam, hogy ismertem, munkatársam volt, nem én vettem fel a céghez, informatikai igazgató volt, de például a CBA-nál is dolgozott, és én voltam olyan CBA-rendezvényen, ahol ő is ott volt.

Spontán futott vele össze Balin, aztán meg Sanghajban?

Én 2020 tavaszán nem is voltam Sanghajban. Én soha nem utaztam vele Sanghajba, és soha nem utaztam vele Balira sem. Találkozhattam itt-ott vele és készülhettek képek, de itt össze van mosva nagyon sok dolog. Ismertem, és soha nem tagadom, hogy őt ismertem, de semmiféle üzleti kapcsolatom nem volt vele.

A 444 ellen akkor tesz jogi lépéseket, kér helyreigazítás, indít sajtópert?

Mérlegelem ezt a dolgot. Én nem egy olyan ember vagyok, aki a haragot gerjesztem.

Néhány óra után ön mégis úgy gondolta, hogy ez az ügy megér egy lemondást?

Nem csak ez az ügy volt. Folyamatban voltak a vezérigazgatói pályázatok is, voltak támadások orosz metróügyben is, más ügyekben is, és ez olyan mértéket öltött, amelyben úgy ítéltem meg, hogy mivel különböző helyről támadják a főpolgármester urat is és a fővárost is, fel kell ajánlanom a lemondásomat. Én szakember vagyok, 17 éve vagyok a cégnél, 14. éve vezetem a céget, én szakmai munkát akarok végezni, nem politikai csatározást. Én azt mérlegeltem, hogy az én főnököm egy politikus, és ezért ajánlottam fel neki a lemondást, hogy ő mint politikus el tudja dönteni, amit esetleg én nem tudok eldönteni, hogy ebben a légkörben én tudom-e így folytatni a szakmai munkát. Annak nem lett volna értelme, hogy minden hét erről szóljon és állandóan ezért kelljen magyarázkodni. Nem azért, mert bármit el akarok titkolni, nem azért, mert bármit beismertem volna, ami bűn lett volna, hanem azért, mert én azt gondolom, ha ez szolgálja a cég érdekét, hogy nyugalom legyen, akkor fel kell áldozni akár a személyes karrieremet is azért, hogy átvegye olyan a céget, akit nem támadnak úgy, mint az elmúlt időszakban engem. Azért azt hozzá kell tennem, hogy itt azért emberekről is van szó, mögöttem több ezer ember van, de nekem családom van, nekem édesanyám van, gyerekeim vannak. Azt, hogy minden nap ezt olvassák a hírekben, hogy összemosnak egy számlagyárral, nem biztos, hogy hosszú ideig kell hallgatni és nézni. Ezért mérlegeltem úgy, hogy a főnököm kezébe adom ezt a dolgot.

Ugyanakkor Karácsony Gergely is azt írta a Facebookjára, hogy az ön válasza nem tudott eloszlatni minden kétséget benne.

Nézze, nyilván nehéz nagy hirtelen leírni dolgokat és olyan dolgokat eloszlatni, ami mondjuk tíz éve vagy így történt, vagy nem, vagy nem is voltam akkor Sanghajban. Nehéz ezekre hirtelen bármit mondani, én leírtam őszintén ezeket, beszéltem utána főpolgármester úrral is, megbeszéltük, hogy a munkámban szakmailag kivetnivaló nem volt az elmúlt időszakban, a kialakult helyzet miatt döntött ő is így. Azért, hogy jobb helyzetben legyen a BKV és a főváros, jól döntött. 14. éve viszem a céget, egy átkriminalizált cégből jutottunk el a stabil működésig, amiben a kollégák nagyon-nagyon sokat tettek, nagyon sok jó kolléga van a BKV-nál, és úgy gondolom, hogy ők sem érdemlik azt meg, hogy minden nap a címlapon legyen ez a dolog és az ő munkájuk. Nekik is megköszönöm a munkát, és sok sikert kívánok a jövőben. Természetesen az én személyemet ért támadások ellen meg fogom védeni magamat, és mindig ki fogok állni, mert tudom, hogy semmi olyat nem követtem el, ami bűn lett volna.