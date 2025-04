Rejtélyes lopássorozat Magyarországon: viszik a 30-as táblákat

Az elmúlt időszakban több 30-as sebességkorlátozó tábla is eltűnt a település utcáiról – számolt be róla Papp Renáta polgármester április 1-jén közzétett Facebook-posztjában. Bár a dátum könnyen tréfára adhat okot, a városvezető nyomatékosította azt is, hogy a bejegyzést nem viccnek szánja – számolt be a delmagyar.hu.

„Ismert szokás születésnapra, évfordulóra ilyen táblát vinni ajándékba. Most itt a lehetőség, ha valakinek lapul otthon ilyen party kellék, felajánlhatja az önkormányzatnak. Felmértük, minimum 10 darab tábla tűnt el az oszlopokról az elmúlt időszakban, amelyet pótolni kell” – fogalmazott a településvezető.

Hozzátette, a település közlekedés biztonsága kiemelt cél, amire együtt vigyáznak.

A hozzászólásokban egyébként többen is jelezték, hogy a 30-as táblák ellenére is rendszeres a száguldozás, főként futárok, helyiek, sőt néha csempészek részéről is. Egyes utcákban akár 70–90 km/h-s sebességgel is közlekednek az autók, ami komoly veszélyt jelent a lakókra.