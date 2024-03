Jakab Zsófia: a kreatívipar a magyar gazdaság húzóágazata lehet

Jakab Zsófiát februárban a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, és az elvárás vele szemben, hogy tárja fel az iparág fejlesztésének lehetőségeit, tegyen javaslatokat a növekedési potenciál kiaknázására, az ellátási láncok hatékony fejlesztésére, továbbá a nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazására.

A miniszteri biztos felel többek közt a kreatívipari ágazati és vállalkozásfejlesztési programok megtervezésének és végrehajtásának koordinációjáért, a nemzetközi kreatívipari márkák magyarországi piacra lépésének ösztönzéséért és a hazai kreatívipari vállalkozások külpiacra lépését támogató politikák összehangolásáért.

Jakab Zsófia, aki 2018-tól a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, 2022-től pedig a Magyar Turisztikai Ügynökség ügyvezetője is, az InfoRádió Aréna című műsorában a kinevezése kapcsán arról beszélt, hogy amivel eddig foglalkoztak a magyar divat és dizájn életében, az a kreatíviparnak egy jó nagy szeletét lefedte, de a kreatívipar ennél sokkal tágabb fogalom. Mint kiemelte, különböző iskolák vannak a kreatívipar definíciójára, mert valójában ide tartozhatnak azok is, amelyek alapvetően nem feltétlenül közvetlenül kreatívipari területek, például az autógyártásban a forma- vagy a kárpittervezés.

"Az elmúlt több mint öt évben egy területtel már aktívan foglalkoztunk, az alapján láttuk azt, hogy milyen lehetőségeket rejt az iparág fejlesztése, és hogyan lehetne ezt tágítani, és különböző más területeknél is segítséget nyújtani.

Ez a kinevezés hihetetlen nagy lehetőség az egész iparágnak, sokkal magasabb szintre helyeződött, és sokkal több lehetőséget is tudunk biztosítani a jövőben"

– mondta Jakab Zsófia.

A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy a kreatívipar támogatása más európai országokban, de már a környékünkön is régen bevett szokás, más országokban a kreatívipar támogatása nagyon régen elkezdődött. Példaként említette, hogy Ausztriában már 2011 óta a kreatívipar kiemelt terület, amivel politikai, gazdasági szinten foglalkoznak, az Egyesült Királyságban csak a tavalyi évben 50 millió fontos támogatói csomagot biztosítottak a szektor szereplőinek, de Németországban is erre külön specializált inkubációs hub van, ami kifejezetten a kreatívipart ösztönzi.

"Ez egy olyan terület, amely a gazdaság húzóágazata lehet, és több olyan statisztika és felmérés készült, hogy

ez a jövő gazdaságának az egyik motorja, mozgatórugója,

és egy nagyon jó ponton szállunk be Magyarországon is, hogy ezt a területet erősítsük, nézzük meg, mik a lehetőségek, mik a fejlődési pontok, mik az elakadások, és hogy lehet erre megfelelő strukturált rendszerben segítséget nyújtani" – mondta Jakab Zsófia.

Made in EU

Az uniós országok kreatív ipari gyártóinak életében jelentős döntés kell ahhoz, hogy a gyártósoraikat az ázsiai országokból visszahozzák Európába – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Divat és Design Ügynökség vezérigazgatója. Jakab Zsófia kiemelte, hogy az ambíció megvan erre, sőt a változás is elindult, példaként említette, hogy az elmúlt hetekben tartott nemzetközi vásárokon egyre erősebben promotálják a Made in EU jelzést. "Az, hogy most már valaki olasz gyártó, nem feltétlenül elég, hanem olasz is és Made in EU, mert ez egy fontos hívószó" – hangsúlyozta.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyártás visszaköltöztetése Ázsiában nem megy egyik napról a másikra. "Ez egy hosszú folyamat, mert egyrészt a gyártókapacitásoknak is készen kell erre lenniük, másrészt elég komoly döntés kell azoknál a márkáknál, amelyek jelenleg még mindig Ázsiában gyártanak, hogy a termelést Európába hozzák" – tette hozzá.

Ez a váltás mindenképpen költséget jelent, de az átalakulás elkerülhetetlen, mert a fenntarthatóság jegyében

több uniós direktíva is született, amely azt a célt szolgálja, hogy 2030-ig fenntarthatóbb legyen a divatipar

– magyarázta a a Magyar Divat és Design Ügynökség vezérigazgatója. Sok esetben majd közösen kell lépniük a gyártóknak, mert minden tagállamra érvényes, komoly szabályrendszer lépett életbe.

"Sokkal erősebb lehet a gyártás minősége és fenntarthatóbb is lesz a következő időszakban, ami a márkák életében is egy fontos üzenet a fogyasztók felé, hiszen ők is folyamatosan azzal találkoznak, hogy fenntarthatóság, újrahasznosítás" – mondta Jakab Zsófia, és felhívta a figyelmet arra, hogy például a használt ruhák piaca hihetetlen növekedést mutat az elmúlt néhány évben.