Megszűnő bérletek, új kedvezmények a MÁV-nál, és végső ajánlatot kapott Budapest

Mint a tárcavezető elmondta, 2023-ban a vármegye- és országbérlet bevezetése sikeresen végbe ment, minden 10 eladott bérletből 9 ilyen volt, összesen 4 millió darabot vásároltak az utazók. Abban az évben többen utaztak a MÁV és a Volánbusz járatain, mint korábban - hangsúlyozta, majd Lázár János felsorolta a tapasztalatok alapján született, március 1-jével érvénybe lépő döntéseiket:

Bérletreform: minden bérletet megszüntetnek a vármegye- és országbérleten kívül - ezeket veszik, nincs értelme fenntartani a többit

Új, kedvezményes napijegy: vármegye 24 (999 forint), Magyarország 24 (4999 forint) - a magyar állam által működtetett MÁV-Volán összes járatán egy napig érvényes jogosultságok vármegyei vagy országos szinten

A kedvezményrendszer felülvizsgálata: jelenleg 65 kedvezmény van érvényben különböző csoportok, egyének számára, ám csak 22 marad meg.

Az 50 százalékos kedvezmények maradnak csak életben, de másként.

Megszűnnek a külön kedvezményes igazolványok. Jól járnak például a közalkalmazottak (oktatás, egészségügy), akik eddig évi 12 alkalommal féláron utazhattak, de ezentúl korlátlan utazási lehetőségük lesz 50 százalékos árakon, ha regisztrálnak. A 65 év felettiek ingyen utaznak, ez megmarad, és javasolják, hogy március 1-jétől a 14 év alattiaknak se kelljen fizetniük. A 14-25 év közöttiek 50 százalékos áron utazhatnak majd, ha nem vesznek vármegye- vagy országbérletet, amelyeken továbbra is 90 százalékos kedvezmény lesz.

Egyes 65 év alatti nyugdíjasok most kedvezményes utazásra jogosító igazolvánnyal bírnak, számukra a kedvezményes vármegye- és országbérlet lesz elérhető. Akik most a 90 százalékos kategóriában vannak, azok ingyen utazhatnak majd

a tervek szerint (nagycsaládosok, fogyatékkal élők, tartós betegek, korábban magyar igazolvánnyal utazók).

Készpénzmentesítés: 2024 szeptembertől lehetővé teszik a sárga Volánbuszokon a kártyás fizetést, adminisztrációs díjat - 200 forint - kap a készpénzes fizetés.

Országbérlet kiterjesztése: minden vonatosztályon korlátozás nélkül igénybe vehető lesz (IC-ken is például).

Az intézkedésekkel többet keres a kormány, mint amennyi kiadása keletkezik ezek miatt, mert többen fognak utazni, ígérte Lázár János. Magasabb a bevétel például az ország- és vármegyebérletekkel, mint amennyi korábban befolyt, jegyezte meg.

Budapesti ügyek - végső ajánlat

A kormány tisztában van a főváros GDP-hez való hozzájárulásának mértékével, ahogy az agglomeráció közlekedési helyzetével is. Nincs szándékában senki életének nehezítése - fogalmazott Lázár János. Megfogalmazása szerint a budapestiek már így is kiváltságos helyzetben vannak a vidékiekhez jépest, jelenleg is többlettámogatásban részesül a tömegközlekedés üzemeltetése. Mint mondta: minden évben 6 milliárdos forintos összegről megy a vita Budapest vezetésével, miközben a főváros "térdig jár a pénzben", ahogy Lázár János fogalmazott.

Amikor a HÉV átkerült a MÁV-Volán kezelésébe, megállapodás született 2023. december 31-ig ezek közös működtetéséről egy bérletrendszer keretében. A folytatás most a kérdés.

Az állam közszolgáltatást biztosít a HÉV-vel, a Volánnal és a MÁV-val, ezért Lázár János szerint valakinek fizetnie kell, vagy a fővárosnak vagy az utasoknak. Budapest vezetése nem fogadta el az állam korábbi - a tárcavezető szerint méltányos - ajánlatát, és tartozik a 2022-es és a 2023-as, az államnak fizetendő összeggel (az inflációval növelt pénzt kérte az állam, a főváros nem ment bele az egyezségbe) - közölte.

Mint mondta, tettek egy "végső ajánlatot: mi elfogadjuk a Volán-, a HÉV- és MÁV-járatokon a Budapest-bérletet, a budapesti önkormányzat pedig fogadja el az ország- és vármegye Űbérleteket. Március 1-jéig áll az ajánlatom” - jelentette be Lázár János.

Az ajánlatot mélányosnak tartják, mert, mint sorolta, a Budapest bérletből 440 millió forintot (1 százaléknyi összeg) kapnak, miközben a vonalak üzemeltetése 4,7 milliárd forintba kerül. Emellett még 12 milliárd forintot kap a főváros a tömegközlekedés üzemeltetésére. (A tárcavezető összehasonlította többször is például Debrecen 9 milliárdba kerülő tömegközlekedésének üzemeltetésével a BKK feladatait, de arról nem beszélt, hogy csak a 3-as metrón többen utaznak, mint a MÁV-val összességében.)

Arra a kérdésre, hogy ha a főváros erre a végső ajánlatra nemet mond, mindenképpen megszűnik-e a Budapest bérlet, Lázár János annyit mondott, hogy várja Karácsony Gergely főpolgármesterék válaszát.

Más városokban is ezt a kölcsönös tarifaközösséget vezetnék be

Lázár János arról is beszélt, hogy az állami támogatású beruházások miatt számos nagyváros esetében növekszik jelentősen vagy már meg is növekedett az ingázók száma, ami a közlekedésben nagy kihívás lesz. Említette Debrecent a BMW-gyárral és a kínai beruházásokkal (amely cégek egyébként infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre az állammal egyeztetve épp ezért), ide sorolta Szegedet a kínai autógyár miatt, Kecskemétet és Győrt már érinti ez a kihívás, és ugyanez lesz Pécsen is.

"Most egy kölcsönös tarifaközösséget ajánlottam Budapestnek, de ez minden vármegyei jogú város számára, amely tömegközlekedést üzemeltet, nyitva áll.

Debrecennel is lesznek ilyen tárgyalások" - közölte Lázár János.

Cikkünk frissül.