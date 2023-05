Stresszről, szabadulószobákról és kutyákról szól az idei angol érettségi

Az angolérettségi négy részből áll, ezeket a következőképpen pontozzák majd az azt javító tanárok:

az olvasott szöveg értésére 33 pont a maximum,

a nyelvhelyességre 18,

a hallott szöveg értésére 33,

az íráskészségre pedig szintén 33 jár.

A júniusi szóbeli vizsgákon szintén 33 pontot lehet majd összeszedni – írja a 24.hu. Így áll össze majd az angolérettségi 150 pontja.

Az érettségi feladatsor emelt és középszinten is az olvasott szövegértés feladatokkal indul. A tapasztalatok szerint középszinten 60 perc alatt jellemzően 3-4 feladatot kell megoldaniuk a vizsgázóknak, amik lehetnek igaz-hamis, feleletválasztós, párosítós vagy rövid választ igénylő kérdések is. Hasonló, de magasabb szintű feladatokat kapnak az emelt angol vizsgán is, nekik viszont kicsivel több idő, összesen 70 perc jut a feladatok megoldására. A vizsgafeladatok ezután nyelvhelyességgel folytatódnak. Ennek megoldására középszinten 30, emelt szinten 50 percet kapnak az érettségizők.

A vizsgázók hallás utáni szövegértésből is számot adnak tudásukról.

A nyelvi érettségi utolsó részében közép és emelt szinten is egy rövid és egy hosszú levelet vagy esszét kell írnia a végzős diákoknak. A középszintű feladatmegoldások terjedelme 80-100 és 100-120 szó lehet, míg az emelt szintű fogalmazásokat 120-150 és 200-250 szóban kell teljesítenetek. Erre a középszinten vizsgázóknak 60, az emelteseknek pedig 90 perce van.

