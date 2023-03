Rangos listára került fel a Zeneakadémia

A QS 2023-as szakterületi rangsorain a magyar felsőoktatási intézmények közül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szerepel a legmagasabb pozícióban, előadó-művészet kategóriában ismét az 51-100. helyen van.

A szerdán publikált felmérés öt tágabb tudományterületen, azon belül 54 szűkebb szakterületen értékeli a világ vezető felsőoktatási intézményeit. Idén 161 országból összesen 1594 egyetem került be az értékelésbe.

A hazai egyetemek közül csak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szerepel az első százban.

Nincs más magyar intézmény, amely hasonlóan jól szerepelt volna saját tudományterületén.

A QS az ötvenedik helytől nem közöl részletes helyezéseket, hanem csoportos sorrendet állít össze. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem olyan intézmények társaságában szerepel, mint a római Santa Cecilia Akadémia, a Brüsszeli Királyi Konzervatórium, a Cornell Egyetem vagy a Zeneakadémia egyik partnere, a Sanghaji Konzervatórium.

A szakterületi rangsorok készítői öt szempontot vesznek figyelembe: az intézmény hírnevét, tekintélyét a tudományos szférában - ebben a Zeneakadémia igen magas, 80,4-es pontszámot ért el a 100-ból -, illetve a munkáltatói elismertséget, a nemzetközi együttműködéseket, de mivel speciális terület az előadó-művészet, ezért e kategóriában a publikációk és hivatkozások arányát kisebb súllyal nézik.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi kutatásai, Kodály Intézetében és Liszt Múzeumában zajló tudományos tevékenységei azonban egyaránt kiemelkedőnek számítanak

nemzetközi téren. A Zeneakadémia kutatói rendszeresen tesznek eleget külföldi meghívásoknak, a Liszt Múzeum kutatói vezető szerepet töltenek be például a nemzetközi Liszt-emlékhelyek hálózatának összefogásában és közös munkájában, a Kodály Intézet pedig többek közt a Kodály-módszer és az erre alapozott oktatási programok (Kodály Hub, Move mi Music) folyamatos fejlesztése okán örvend világhírnek. Mindemellett a Zeneakadémia művésztanárainak java nemzetközileg is elismert előadó, az itt végzett diákok közismerten kelendők, nemcsak hazai, hanem külföldi rangos szimfonikus együttesekbe is felvételt nyernek - írták az egyetem közleményében.

Nyitókép: Kallos Bea (MTI)