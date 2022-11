Megkérdezte a Belügyminisztérium a pedagógusokat a béremelésről – itt a válaszuk

A pedagógusok nagy többsége fontosnak tartja, hogy egy további béremelés esetén kiemelt juttatási szempont legyen, ha egy pedagógus a leghátrányosabb helyzetű településen dolgozik, illetve magas arányban foglalkozik halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel. Ez lehetne az összefoglalója a Belügyminisztérium közleményének.

A tárca részletesen ismerteti az online kérdőívére adott válaszok értékelését.

Eszerint a "kérdőív eredményei irányadóak a kormány számára" a további pedagógus-béremelés tervezésében is. A közleményben az is szerepel: ha létrejön a megállapodás az Európai Bizottsággal, a rendszerváltás óta a legnagyobb béremelés jöhet a pedagógusoknak. Az a cél, hogy a pedagógusok átlagbére 2025-re elérje a diplomás átlagbérek 80 százalékát. A mostani bérhez képest 2023-ban az eddig tervezett 10 százaléka helyett csaknem 21 százalékos, 2024-ben 25 százalékos, 2025-ben pedig 29-30 százalékos lehet a béremelés mértéke. A béremelés differenciált lesz, a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok bére a diplomás átlagbér 90 százalékát is el fogja érni.

Teljesítményértékelés, iskolaőrség, a tanulók véleménye

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a válaszolók 70 százaléka értett egyet azzal, hogy a pedagógusok díjazása a jövőben vegye figyelembe a teljesítmény értékelését és a munka minősége alapján történő differenciálást.

A pedagógusok döntő többsége szerint az eredményes nevelő-oktató munkához szükség van arra, hogy az osztályteremben és az iskolában is mindenki betartsa az alapvető viselkedési szabályokat. A válaszadók 78 százaléka szerint fontos a pedagógusok konfliktuskezelési, stresszkezelési készségeinek fejlesztése. A pedagógusok kétharmada azzal is egyetértett, hogy az iskolaőrség bevezetése indokolt az olyan iskolákban, ahol arra igény mutatkozik.

A munkaterheléssel kapcsolatban a pedagógusok megosztottak: egy részük megfelelőnek, másik részük soknak tartja a heti kötelező óraszámot.

A pedagógusok teljesítményének értékelésével kapcsolatban a válaszadók 75 százaléka egyetértett vagy többnyire egyetértett azzal, hogy a pedagógusokat további szakmai fejlődésre és még magasabb minőségű munkavégzésre ösztönzi, ha rendszeres visszajelzést kapnak a teljesítményükről.

A felmérésben résztvevők 71 százaléka legalább közepesen (de 42 százalékuk többségében vagy teljesen) egyetértett azzal, hogy középiskola és általános iskola felső tagozata esetében segítené az intézményvezető értékelését, ha az adott pedagógus munkáját illetően visszajelzést kapna a tanulók véleményéről is.

A szülők véleményének figyelembevételét jóval kevesebben tartják fontosnak.

Az online konzultáción való részvétel önkéntes és anonim volt. A felmérés két körben zajlott, idén június 13-26., illetve szeptember 1-20. között. Az első felmérésben nemcsak pedagógusok, hanem a nevelést segítő munkatársak is részt vehettek. A júniusi konzultációt 24 ezren, a szeptemberit már több mint 33 ezren töltötték ki.

Nyitókép: Unsplash