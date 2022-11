Majomhimlősöket találtak Magyarországon

A fertőzött - egy 43 éves férfi - otthonában elkülönítve tartózkodik, kórházi kezelésre nem szorul. A területileg illetékes járványügyi hatóság megkezdte a járványügyi vizsgálatot - írták. Később arról számoltak be, hogy a héten is találtak egy hasonló esetet. A 26 éves férfi otthonában elkülönítve tartózkodik, kórházi kezelésre nem szorul.

Kitértek arra, hogy október 13-tól a majomhimlő elleni védőoltás a kockázati csoportba tartozó személyek számára elérhető, a vakcina az ország több egészségügyi intézményében is felvehető.

A betegség a nyirokcsomók duzzanatával és általános tünetekkel kezdődik, amely lehet láz, hidegrázás, izomfájdalom, hátfájdalom, fejfájás és fáradtság. A tünetek megjelenése után 1-3 nappal jellegzetes bőrkiütések jelentkezhetnek az arcon, a tenyéren, a talpon, de megjelenhetnek a szájnyálkahártyán,

a nemi szerveken és a végbél környékén

is.

A kijelölt oltóhelyek pontos címe, elérhetősége és az oltásokkal kapcsolatos további szükséges információ IDE kattintva érhető el.

Közben a WHO szerint továbbra is globális egészségügyi vészhelyzetet jelent a majomhimlő, ami a legfőbb riasztási fokozatának felel meg. A WHO júliusban hirdetett globális vészhelyzetet a majomhimlő terjedése miatt, hogy összehangolja a nemzetközi válaszlépéseket és pénzügyi forrásokat szabadítson fel az oltóanyagok megosztásához, valamint a terjedő fertőzés kezeléséhez.

