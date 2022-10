Erősít a határvédelem – fotók

A kerítés első sorát egy úgynevezett hattyúnyak felhelyezésével, illetve az elé elhelyezett gyors telepítésű drótakadállyal erősítik meg. Ezzel megnehezítik, hogy az illegális határátlépők létrát támasszanak a kerítésnek, amely az utóbbi időben a hátársértők jellemző módszerévé vált.

A büntetés végrehajtás által irányított munkában jelenleg naponta mintegy 200 fogvatartott vesz részt, ez a létszám rövidesen 260-ra bővül. Fogvatartottak dolgoznak a magyar-szerb határon, Röszke közelében a határvédő kerítés megerősítésén 2022. október 28-án. MTI/Rosta Tibor

A Röszkén tartott sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy már a 2500 embercsempészt tartanak fogva és ennek költsége évente mintegy 3 milliárd forint többletkiadást. A tavalyi 122 ezerrel és a tavaly előtti 46 ezerrel szemben idén eddig mintegy 229 ezer volt az elfogott és visszaküldött migránsok száma. Az embercsempészek szervezettségét mutatja, hogy olykor "terheléses támadás" alá vetik a magyar határt, egymástól több kilométeres távolságban nagyobb csoportok próbálkoznak meg átjutni a határon, hogy ezzel osszák meg az erőket. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart a magyar-szerb határon, Röszke közelében 2022. október 28-án. Mögötte Kopcsik Károly, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, Polyák Zsolt, Csongrád-Csanád megye rendőrfőkapitánya és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b-j). A határszakaszon megerősítik a határvédő kerítést. MTI/Rosta Tibor

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pedig arról beszélt, hogy a migráció veszélye és az ebből fakadó kockázatok olyan jelentősek, hogy az elhárításuk továbbra is a kormány első számú feladatai közé tartozik.

Hangsúlyozta, a határt védő kerítés nem elválaszt, hanem éppen a keresztény Európa egységét biztosítja. A kormány soha nem fogja elfelejteni azt a célját, hogy Magyarország legyen Európa legbiztonságosabb országa. Ausztria fenntartja az ellenőrzést a szlovák határon Egy nappal a hasonló cseh bejelentés után Ausztria is úgy döntött, hogy újabb 30 nappal meghosszabbítja a szeptemberben ideiglenesen bevezetett határellenőrzést szlovákiai határán.

A növekvő illegális migráció okozta nyomásra hivatkozva elsőként Csehország vezetett be ideiglenes határellenőrzést szlovákiai határán, szeptember 29-én. Az eredetileg 10 napra szóló intézkedést Csehország többször meghosszabbította, legutóbb csütörtökön, amikor 45 napra szóló hosszabbítást jelentettek be.

Ausztria ugyancsak a múlt hónap végén vezetett be ideiglenes határellenőrzést szlovákiai határszakaszán, ez a tervek szerint pénteken járt volna le. Az osztrák belügyi tárca azonban a határellenőrzés meghosszabbítása mellett döntött, amit azzal indokolt, hogy az embercsempészek azonnal reagálnak az útvonalaik melletti határellenőrzések bevezetésére, ezért nekik is reagálniuk kell.

"A határellenőrzésekre a szlovák határon továbbra is szükség van, mert különben az embercsempészek azonnal megváltoztatják útvonalaikat" - jelentette ki Gerhard Karner, akinek szavait a szlovák hírügynökség idézte. Hozzátette: Ausztria továbbra is keményen fel kíván lépni az embercsempészéssel foglalkozó maffia ellen.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor