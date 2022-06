Gyermekjogi jelentés: a sok rossz mellett pozitív változás is akad

A gyerekek mintegy negyede szenvedett hátrányt a digitális oktatás során, állapította meg a 2021-es gyermekjogi jelentés. A dokumentum arra is rámutat, hogy miközben a kötelező iskoláztatás miatt 10 ezerrel több gyermek iratkozott be, őket mintegy ezerrel kevesebb pedagógus fogadta az iskolákban.

A jelentés a gyermekek egészségügyi ellátására is kitért, részletezte a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány vezetője. Gyurkó Szilvia példaként kiemelte, hogy Magyarországon 2016 óta megduplázódott a betöltetlen házi gyerekorvosi praxisok száma. Ez 2021-re vetítve azt jelentette, hogy több mint 100 ezer gyerek lakóhelyén nem működött rendelő. Kitért továbbá a gyerekek mentális egészségére is, ami a Covid-válsággal is összefüggött: eszerint nem volt ritka azoknak a körzeteknek a száma, ahol több ezer gyerek jutott egyetlen pszichológusra. Hozzátette: részben talán szintén a járvány miatt, de egyre inkább szembetűnő a gyerekek mozgásszegény életmódja.

A kiskamaszok csaknem negyede napi 10 percet sem mozog, és továbbra sem csökken a túlsúlyosak aránya.

A gyermekjogi jelentés pozitívan értékeli ugyanakkor azokat az erőfeszítéseket, amelyek az emberkereskedelem gyermekáldozatainak hatékonyabb védelmét szolgálják. Mint mondta, az elmúlt években már masszív, pozitív irányú jogszabályváltozások, illetve ezekhez kapcsolódóan intézményrendszeri kapacitásbővítés látható. Gyurkó Szilvia szerint alapvetően annak az attitűdnek a megváltozása jelent nagyon sokat ezen a területen, hogy azokat a tizenéves gyerekeket, akik prostitúciós bűncselekményekbe, vagy szabálysértésekbe vonódnak, már nem lekövetőként kezeli a rendszer, hanem elsősorban áldozatként. Nagyon fontos előrelépésnek nevezet azt is, hogy megnyíltak azok a gyermekotthonok, speciális intézmények, ahol a prostitúció áldozatává vált gyerekek elhelyezhetőek.

De komoly kapacitásbővülést látnak a bölcsődei intézményrendszerben is, így jelentősen csökkent a különbség a kereslet és a kínálat között – tette hozzá Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány vezetője. Emellett a válófélben lévő, illetve az elvált szülők gyermekeit érintő eljárásokban is pozitív előrelépéseket tapasztalnak, amikben az egyenlő szülői jogok és a gyermekjogok egyaránt nagyobb hangsúlyt kapnak.

