Müller Cecília elárulta, hány Covid-fertőzött gyerek van kórházban – a nap hírei

Jelenleg is 50-60 gyermek fekszik kórházban a koronavírus miatt – jelentette be az országos tisztifőorvos, aki az 5 és 11 év közöttiek oltását sürgette. Müller Cecília a kormány Facebook oldalára feltöltött rövid videóban arról beszélt, hogy a járvány elején a gyermekeket kevésbé érintette a megbetegedés, de a vírus mutálódása után már ők is megfertőződnek. Az 5-11 évesek oltása szerdán kezdődött, a szülők folyamatosan regisztrálhatják őket és foglalhatnak időpontot vakcinázásra.

Megkezdődött az újabb oltási akció is, vasárnapig ismét időpontegyeztetés és előzetes regisztráció nélkül lehet kérni a koronavírus elleni vakcinát az oltópontokon. Péntek délután 2 és este 6 óra között, szombaton pedig reggel 10 és este 6 óra között lehet menni a kijelölt helyekre, az oltási akcióban továbbra is 101 kórház vesz részt.

Mégis lehet referendumot tartani a nemátalakító kezelés kérdéséről. A Kúria nemrég megtagadta a kormány népszavazási kérdését, hogy Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek a nemátalakító kezelések? Ezt most az Alkotmánybíróság megváltoztatta, a testület alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Kúria végzését.

A baloldal kampányakciójának tartja a pedagógus érdekképviseletek által bejelentett figyelmeztető sztrájkot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca közleménye a Demokratikus Koalíció befolyása alatt álló szervezetnek minősíti a két szakszervezetet, és azt hangoztatja, hogy januárban újabb 10 százalékos pedagógusbéremelés lép életbe, amelyet 2023-ban újabb béremelés követ. Az érdekképviseletek a kormány által bejelentett emelést keveslik. Kifogásolják azt is, hogy a kormány úgy döntött a 10 százalékos emelésről, hogy a tárgyalások még nem zárultak le.

A Fidesz szerint egy ingatlanfejlesztő közjegyző előtt tett nyilatkozata igazolja, hogy a fővárosi Vagyonkezelő Központ kiajánlotta értékesítésre a Városházát. Láng Zsolt a közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője közölte, hogy a dokumentumot átadja a nyomozóknak. Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált, hogy alighanem egy fideszes bűnöző a Fidesz újabb "koronatanúja".

Hosszú vitára számít az energiaárak emelkedéséről az uniós csúcson a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: a visegrádi országok azért küzdenek, hogy olcsóbb legyen az energia a családok számára. Kiemelte: meg kell változtatni az árképzés szabályait és meg kell akadályozni azt is, hogy Brüsszel adót vessen ki a ház- és a gépjárműtulajdonosokra.

Felminősítette a Budapest Bankot és az MKB-t a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő döntésének előzményeként elfogadta az MKB, a Budapest Bank és a Takarék Csoport egyesülési menetrendjének első lépését.

Átadták a Budapesti Kézilabda Arénát. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az ünnepségen kiemelte, hogy a létesítmény kiváló színvonalon, határidőre készült el. Az 50 ezer négyzetméter alapterületű csarnok több mint 20 ezer ember befogadására képes, Európa egyik legnagyobb arénája, 26 sportág mérkőzéseinek, versenyeinek lebonyolítására alkalmas.

Elkészült a Magyar Zene Háza épülete, amely 2022. január 22-én egy interaktív zenetörténeti kiállítással és zenei programokkal nyitja meg kapuit. Batta András, a létesítmény ügyvezetője elmondta: az intézmény hármas funkciót tölt be: otthont ad koncerteknek, táncházaknak és közösségi zenéléseknek, hangsúlyos feladat lesz az oktatás és a zenepedagógia, miközben interaktív állandó és időszaki kiállítások, hangdóm és kreatív hangtér is várja majd a látogatókat.