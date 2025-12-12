ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 12. péntek
Money, magnifier and many charts.
Nyitókép: tadamichi/Getty Images

Nagyító alatt a Fitch-ítélet – Palócz Éva: ennyire rossz makro- és reálgazdasági mutatót egyik országban sem mérnek

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A Fitch Ratings részletesen megindolkolta, miért rontotta stabilról negatívra Magyarország adósbesorolásának kilátását. A hitelminősítő szerint a fő ok a költségvetési helyzet, a költségvetési politika kiszámíthatóságának gyengülése volt, de kiemelte azt is, hogy a gazdasági növekedés a korábbi várakozásoknál kisebb maradt.

Mint az Infostart is megírta, a héten a Fitch Ratings negatívra rontotta Magyarország adósosztályzati kilátását, de megtartotta azt az eddigi befektetésre ajánlott szinten.

Szerdán a hitelminősítő ismertette a döntésnél figyelembe vett szempontokat is. Az indoklás szerint a fiskális pálya, tehát

a költségvetés helyzete volt a leminősítést kiváltó legfontosabb tényező.

Az idei és a jövő évi költségvetésben a kormány pedig ismét jelentős lazítás mellett döntött, ráadásul a célok többszöri módosítása miatt a költségvetési politika kiszámíthatósága is gyengült. A 2025-re tervezett hiány már 5 százalék, jóval magasabb a korábban rögzített 3,7 százaléknál.

„Tehát itt nemcsak egy nagyon magas hiányszámról van szó, hanem egy átláthatatlan és rosszul tervezett költségvetési folyamatról” – kommentálta a helyzetet az InfoRádióban Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója. Egyetért a Fitch megállapításával, hangsúlyozta, hogy a kormány több, korábban nem tervezett kiadásról is döntött év közben, ilyen például

  • az anyák adómentessége,
  • a 3 százalékos otthonteremtési hitel
  • és még számos egyéb apróbb tétel.

A Fitch indoklása szerint a költségvetési fegyelem gyengülése mellett strukturális tényezők is rontották a megítélést.

A magyar államadósság továbbra is magas, amit a hitelminősítő tartós sebezhetőségnek tart, különös tekintettel arra, hogy az adósság mintegy 30 százaléka devizában van.

A Fitch emellett azt is kiemelte, hogy a gazdasági növekedés a korábbi várakozásoknál is gyengébb marad. Palócz Éva szerint jelenleg ez a magyar gazdaság legnagyobb problémája.

„Ha körülnézünk a régióban,

ahol nagyon erős a német befolyás – ugyanúgy, mint nálunk, sőt Csehországban még magasabb is –, ilyen alacsony növekedést vagy stagnálást nem látni, a többi országban mindenhol jóval magasabb a növekedés üteme.

Mondhatjuk, hogy van növekedés: Lengyelországban elsősorban, de Csehországban is nagyon figyelemre méltó, 2-3 százalékos növekedés van, Szlovákiában is 1 százalékot meghaladó. Kirobbanó növekedés persze sehol sincs, most a világgazdaságnak nem ezt a szakaszát éljük, de ennyire rossz makrogazdasági, reálgazdasági mutatót egyik országban sem mérnek.”

Palócz Éva szerint ha a további leminősítéseket el akarja kerülni a kormány, szakítania kell eddigi politikájával, vagy egy nagy konszolidációs csomagra, vagy kisebb, folyamatos megszorításokra lenne szükség, ehhez viszont megfelelő bizalom kell a lakosság részéről.

„A 2006-os, gyurcsányi konszolidációs programot többek között azért is övezte kudarc, mert nem volt meg a bizalom a lakosságban abban, hogy érdemes ehhez tartani magunkat.”

Magyarországot valamennyi nagy hitelminősítő a befektetésre ajánlott kategória alsó szélén tartja, a kilátások pedig negatívak, ami azt jelenti, hogy a bóvli kategóriába sorolás veszélye fennáll,

ha a gazdasági helyzet nem javul.

KAPCSOLÓDÓ HANG

