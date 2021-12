Elkészült a Magyar Zene Háza épülete - videó, fotók

Elkészült a Magyar Zene Háza épülete, amely január 22-én, a magyar kultúra napján interaktív zenetörténeti kiállítással és zenei programokkal nyitja majd meg kapuit.

Magyarországon a millennium óta nem volt ilyen "kulturális beruházási boom", soha nem fordítottak ennyi közpénzt kulturális intézmények felújítására, létrehozására, mint az utóbbi években - hangsúlyozta a Magyar Zene Háza csütörtöki sajtóbejárásán Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa hozzátette, a tíz éve indult projekt eredményeként elkészült Magyar Zene Háza olyan különleges zenei beavató intézmény lesz, amelyhez hasonló nincs a világon. A japán sztárépítész, Fudzsimoto Szu által tervezett épület pedig azt bizonyítja, hogy "a 21. század építészeti nyelvén is lehet a Városligethez méltó csodákat teremteni" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a beruházás a millenniumi hagyományt folytatja.

A nemrég megújult Szépművészeti Múzeum és Millennium Háza, a most elkészült Magyar Zene Háza, majd az Új Nemzeti Galéria világszínvonalú kulturális tengelyt alkotnak majd, miközben teljes körűen megújul a liget zöldfelülete is. "Több zöld és több kultúra költözik a Városligetbe" - fogalmazott.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a Liget Budapest projekt jelenleg az egész nyugati világ legnagyobb kulturális fejlesztése. Már elkészült a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza átfogó felújítása, megépült az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, megnyílt az újjáépített komáromi Csillagerőd, a városligeti parkfejlesztés eddig átadott elemei pedig már több millió látogatót vonzottak - sorolta.

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezetője közölte, az intézmény célja, hogy legyen a magyar zene otthona, de épüljön be az európai kulturális vérkeringésbe is. A Magyar Zene Háza hármas funkciót tölt be januártól:

otthont ad koncerteknek, táncházaknak és közösségi zenéléseknek,

hangsúlyos tevékenység lesz benne az oktatás és a zenepedagógia, miközben

interaktív állandó és időszaki kiállítások, hangdóm és kreatív hangtér is várja majd a látogatókat.

Rövidesen elkészül az állandó kiállítás, amely az európai, s benne kiemelten a magyar zenetörténet fordulópontjain vezeti végig a látogatókat. A Hangdimenziók - Zenei utazások térben és időben című, ezer négyzetméteren felépülő tárlat látogatói egy élményekkel teli történetet járhat be interaktív módon, téralapú fejhallgatók segítségével. A kreatív hangtérben nem hagyományos hangszereket lehet kipróbálni, a hangdóm pedig egy kupola alakú térben 360 fokos vetítéssel és több mint harminc hangszóróval teszi térben is átélhetővé a zenét, egyszerre akár ötven látogató számára.

Összeállt már az első félév programnaptára is, amely változatos műfajokkal, a fiatal művészeket előtérbe helyezve várja a közönséget - mondta el az ügyvezető.

Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese az épület bejárásán felidézte: amikor Fudzsimoto Szu terveit kihirdették a nemzetközi pályázat győztesének, sokan kételkedtek abban, hogy egy ilyen épület megvalósítható Magyarországon. A beruházás valóban nagy kihívások elé állította az építőket - csak az előtérben legalább harminc olyan műszaki megoldás valósult meg, amelyre eddig nem volt példa a régióban -, akik azonban képesek voltak ezeknek megfelelni - emelte ki.

Sághi Attila úgy fogalmazott, hogy a tervezői vízió szinte feloldja a határokat a ház és a park között; ezt a transzparenciát elsősorban a hatalmas, vízszintes osztás nélküli homlokzati üvegfalak adják. A ház másik jellemzője az organikus, "lebegő" tetőszerkezet, amelyben szinte nincsenek szögletes elemek, felületét pedig csaknem száz egyedi tervezésű fénykút töri át, amelyek közül több egészen a legalsó szintekig átvezeti a természetes fényt a belső terekbe.

Kiemelt figyelmet fordítottak a fenntartható és klímabarát megoldások alkalmazására is, így az épület energiaellátását nagyobb részben megújuló energiaforrásokból fedezik - közölte Sághi Attila.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán