A fővárosban és környékén a légszennyezés évente több mint háromezer ember korai halálát és mintegy hárommillió megbetegedését okozza. A Budapest Fejlesztési Központ adatai szerint a dugó okozta kár évente 300 milliárd forint – részletezte az útdíj bevezetésének indokoltságát Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke, rámutatva, hogy más országokban, városokban már bevált a rendszer. Példaként Stockholmot említette, ahol napi egy-két euró a behajtási díj, ami ugyan egy svéd állampolgárt „nem vág a földhöz”, mégis – ennek a hatására – 20 százalékkal csökkent a bejövő forgalom a svéd fővárosban. „Tehát úgy gondoljuk, hogy az 500 forintos behajtási díj Budapesten is komoly eredményeket hozna” – fogalmazott Lukács András, aki szerint

10-15 százalékos forgalomcsökkenés már óriási eredménynek számítana, ami hatására a duók nagy része is megszűnne.

A behajtási díj ellenőrzéséhez szükséges technikai rendszer már adott, 7000 kilométeren működik – tette hozzá a szakember, utalva arra, hogy a teherautók kilométeres útdíját kamerákkal ellenőrzi, amiket a fővárosban is fel lehet szerelni, vagyis „semmi újat nem kell kitalálni”. Mint érvelt, ha kevesebb lesz a dugó és kisebb lesz a légszennyezés, az nemcsak a kerékpáros és gyalogos forgalomnak kedvez, hanem az autósnak is. Sőt, a közúti fuvarozók is jól járnának egy behajtási díjjal – tette hozzá.

A Levegő Munkacsoport elnöke szerint az útdíj bevezetéséhez előbb–utóbb – várhatóan a választások után – meglesz a politikai akarat is. Lukács András hozzátette: a közösségi közlekedés elbírná a plusz 15-20 százalékos forgalmat, hiszen a pandémia miatt most egyébként is visszaesett a tömegközlekedéssel utazók száma, és legfeljebb egy–két vonalon kellene plusz járműveket beállítani.

A Levegő Munkacsoport petíciót is indított, arra szeretnék rábírni a Fővárosi Önkormányzatot, hogy készítsen a témában megvalósíthatósági tanulmányt.

Nyitókép: Canetti/Getty Images