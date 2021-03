Percről percre - a koronavírus-járvány csütörtöki hírei

Nem bizonyított, hogy az időjárás, illetve az évszakok közvetlen hatással lennének a koronavírus terjedésére - figyelmeztetett szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szakértői csoportja, amely nem zárta ki azonban azt sem, hogy a kór a jövőben szezonális járvánnyá válik. A WMO óva intett attól, hogy egyedül a közelgő tavasz melegebb időjárására hivatkozva enyhítsenek a koronavírus elleni intézkedéseken. "A pandémia első évében járványhullámoknak lehettünk tanúi, növekvő mutatókkal a melegebb évszakokban és a melegebb régiókban, és nincs bizonyíték arra, hogy ez az idén ne történne meg" - hangsúlyozta Ben Zaitchik, a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szakértője a WMO testületében. A WMO mindazonáltal leszögezi: a járványfolyamatok terjedésének modellezése azt mutatja, elképzelhető, hogy a járvány idővel szezonálissá szelídül, és ebben az esetben előre lehet jelezni az újabb hullámokat a levegőminőség és az időjárás megfigyelésével. A szakemberek jelentése szerint a járványhelyzetet mindenekelőtt az óvintézkedések, így a maszkviselésre és az utazások korlátozására vonatkozó szabályok, valamint a magatartásformák megváltozása befolyásolják. A légúti vírusfertőzések gyakran szezonálisak, mint például az influenza esetében, amely gyakrabban fordul elő ősszel és télen. Ugyanakkor az egyelőre nem világos, hogy a Sars-CoV-2 is így viselkedik-e. A szakértők hangsúlyozták, hogy kevésbé ismertek a fertőzések évszakfüggőségével kapcsolatos mechanizmusok. Mint írták, abból kell kiindulni, hogy egy sor tényező közrehat ebben a mechanizmusban, így az időjárás és az évszak hatása a vírus túlélőképességére, illetve az emberek ellenálló képessége és viselkedése. Laborvizsgálatok során arra utaló nyomokat találtak, hogy a koronavírus hideg és száraz viszonyok között, illetve alacsony ultraibolya sugárzás mellett hosszabb ideig életképes. Mindemellett ez még nem jelenti azt, hogy a valós életben az időjárási viszonyok jelentős behatással bírnának a fertőzési rátára. A szakértők szerint arra sincs egyértelmű bizonyíték, hogy a légszennyezés kihat-e a vírus túlélőképességére. A 16 fős szakértői csoportot azzal bízták meg, hogy megállapítsa, milyen kihatással van a levegő minőségének és az időjárási viszonyoknak a járvány terjedésére. A testület a 2021 januárjáig megjelent - szakemberek által előzetesen ellenőrzött - vonatkozó tanulmányokat értékelte ki. Munkájuk során egyedül a zárt terekre vonatkozó légviszonyokkal kapcsolatos szakirodalmat hagyták figyelmen kívül. (MTI)

Hatalmas a kereslet az újraindítási gyorskölcsönre: az OTP Bank üzemeltette pontokon már az első héten több ezer cég érdeklődött a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került társaságoknak szánt új, kamatmentes konstrukció iránt - írta a csütörtöki Magyar Nemzet. Átlagosan 8 millió forint kölcsönt vennének fel az érintettek. A befogadott kérelmekben megjelölt összeg a hitelintézetnél már megközelíti a 2 milliárdot - közölte a lap. A kamatmentesen igényelhető konstrukció összegének felső határa 10 millió forint, a törlesztést pedig elég 3 év múlva megkezdeni. A gyorskölcsönt 55 ágazat vállalkozásai, valamint egyesületei kérhetik. A forrás felhasz­nálható készletek beszerzésére, működési költség fedezésére, bér- és járulékfizetésre, valamint a rezsiköltségek finanszírozására is. A kölcsön fontos feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen lezárt üzleti évvel ­2019-re, mert a felvett összeg nem haladhatja meg a 2019-es árbevételét. Az első hét adatai alapján az OTP Banknál a legtöbb jelentkező a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a művészeti, szórakoztatási és szabadidős szolgáltatások területén működik. A budapesti és Pest megyei, valamint az északkelet-magyarországi társaságok voltak a legaktívabbak. Az OTP Bank honlapján néhány kérdés megválaszolása után bárki megnézheti, hogy cége jogosult-e a gyorskölcsönre - olvasható a Magyar Nemzetben.

A hetilap úgy tudja, ezt jelenti be Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A Magyar Orvosi Kamara több területi vezetője szerint is komoly gondok vannak az oltási kampánnyal. Az oltási munkacsoport vezetője szerint az egyetlen ilyen, hogy nincs elég vakcina.

A világjárvány kezdete óta először kétszáz fölötti a szám. Rengeteg az új fertőzött is.

Egy nap alatt 90 ezernél is több regisztrált fertőzött, 2648 halott. Az elnök csak legyint.

2021.03.18. 08:10

Kínában eddig csupán 65 millió embert oltottak be koronavírus ellen, és nem is azzal a logikával, mint például Európában. A folyamatot most nagyon felpörgetnék.