Nagy Feró az InfoRádiónak: utálom ezt a vírust, maradjunk abban

Nagy Feró az InfoRádiónak elárulta, régi nagy álma a zenekarával, hogy színpadra vigyenek egy rockkoncertet. A kétfelvonásos darabot a zenész nagyjából már meg is írta, amit egy magyarországi turnén túl Erdélybe is elvinne. Mint mondta, Vidnyánszky Attilánál már érdeklődtek, hogy egy előadás erejéig fogadja be őket, akinek nem volt ellenére az ötlet. „Tehát várom, hogy végre vége legyen ennek a nyomorult vírusnak” – fogalmazott a művész.

A járványhelyzet miatt jelenleg nem nagyon van lehetőségük a próbákra bandájával, azonban ha megnyílik a lehetőség majd, hogy célba vegyék a nagyobb színházakat, előtt egy hónapon át nagyon kemény mindennapi próbák lesznek. Hiszen, mint fogalmazott, legyen bármennyire is profi egy zenekar, a próbák azok, amik igazán egyben tartják az előadásokat. Nagy Feró azt is hozzátette, azt sem bánja, ha maszkban kell majd fellépniük, csak legyen majd telt ház.

A Kossuth-díjas zenész reményei szerint a turnéra október végén kerülhet majd sor, amely keretében Erdélyt november 7-én, mint fogalmazott, a nagy szovjet ünnepen vennék célba.

Mint ismert, Nagy Feró múlt év októberében esett át a koronavírus-betegségen, de nem volt különösebb baja, csak néhány napig „kóválygott”. Zárszóként kiemelte: „utálom ezt a vírust, maradjunk abban”.

Nyitókép: MTI/Biró István